Crna Gora zatvorila vrata za Srbe i Novaka Đokovića

Ciklus regionalnih humanitarnih teniskih turnira Adria Tour, u organizaciji prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, počeo je protekli vikend beogradskim turnirom.

Jadranska turneja ovaj tjedan seli se u Zadar, no isprva zamišljeni raspored poremetilo je otkazivanje turnira u Crnoj Gori koji se trebao održati 27. i 28. lipnja u nekom od gradova na Crnogorskom primorju (spominjan je Tivat).

Razlog su zatvorene granice, posebno za građane Srbije (zbog pandemije koronavirusa).

– Žao mi je zbog Crne Gore. Imam ondje puno familije, tako da Crnu Goru doživljavam kao svoj dom. Sve smo pokušali, ali granice nisu otvorene, a nama vrijeme curi. Nismo više mogli čekati, pa smo otkazali turnir – potvrdio je Novak i dodao:

– Taj treći tjedan sada je otvoren, ne znam što ćemo napraviti, sve je tako blizu. Imamo opcija, nešto više o tome znat će se sljedećih dana. Zasad je sigurno da ćemo, nakon Beograda, igrati u Zadru, Banjoj Luci i Sarajevu.

Više pojedinosti o problemima s Crnom Gorom iznio je direktor Jadranske turneje Đorđe Đoković, Novakov mlađi brat.

– Nadali smo se da će zabrana za građane Srbije biti ukinuta, ali to se ipak nije dogodilo. To je nepremostiva prepreka jer je broj članova našeg tima velik. Ubrajam tu i linijske suce, a bez njih ne bismo mogli riješiti sve tehničke detalje koje traži takav događaj. Uvjereni smo da će se prilike promijeniti i da će Crna Gora u nekoj drugoj prilici biti domaćin našeg turnira. Molimo sve sudionike da se uzdrže od politizacije te odluke jer time samo nanosimo štetu, i to ne samo sportu, nego i našoj ideji da promoviramo pozitivne vrijednosti, korektnost, humanitarni rad i zajedništvo u cijeloj regiji – istaknuo je Đorđe Đoković.

A što se Zadra tiče, u Višnjiku je gotovo sve spremno za turnir koji će (s ekshibicijama) praktično trajati tri dana – od 19. do 21. lipnja.

No, zadarski teniski tjedan počinje već danas prvim susretima HEP pozivnog (kvalifikacijskog) turnira, čiji će pobjednik dobiti mogućnost nastupa na zadarskom Adria Touru.

U kvalifikacijama će nastupiti većina ponajboljih hrvatskih tenisača izuzev Marina Čilića i Borne Ćorića, koji su, uz Novaka Đokovića i Alexandera Zvereva, glavne zvijezde glavnog turnira.

Dakle, sreću će okušati Borna Gojo, Nino Serdarušić, Matija Pecotić, Duje Ajduković, Mate Pavić, Franko Škugor, Nikola Mektić i mnogi drugi, ali bit će i stranaca kao što su Danilo Petrović, Peđa Krstin i Carlos Gomez Herrera. Prvi mečevi počinju danas u 10 sati, a nagradni fond kvalifikacija iznosi 35.000 eura.

– Adria Tour je prilika za poruku zajedništva u našoj regiji. Lijepo je kad na nekom velikom turniru vidite 20 Balkanaca u svlačionici, a svi podržavaju jedan drugoga – istaknuo je direktor zadarskog turnira Goran Ivanišević.