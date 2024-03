Clippersi u groznoj noći pretrpjeli nevjerojatan poraz pa ostali bez jedne od najvećih zvijezda

POTPUNI NONSENS

Dubai ulazi u regionalnu ligu s Hrvatima i Srbima?! To nema smisla, ali jasno je što se krije iza svega

Koliko god im to nije drago, klubovi će vjerojatno na to pristati. Jer, u pitanju su novac i jamstvo veće profitabilnosti ovog natjecanja, a s time i nagradni fond. Jer, Arapi su obećali plaćati 1,5 milijuna dolara u svakoj od tri sezone plus putne troškove klubova koji bi k njima dolazili gostovati