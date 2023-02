Činilo se da je sve gotovo, ali dogodio se preokret: Američki trener neće kod Oršića i Ćalete Cara

Engleski prvoligaš Southampton, u kojem igraju Mislav Oršić i Duje Ćaleta-Car, u nedjelju je objavio kako prekida suradnju s trenerom Nathanom Jonesom nakon što je Velšanin dobio samo jednu utakmicu Premier lige tijekom svog tromjesečnog mandata u ovom klubu. Podsjećamo, Jones je hrvatski dvojac preselio u rezervnu momčad pa nisu bili u konkurenciji za posljednja dva prvenstvena susreta.

Prvi kandidat koji se spominjao kao njegov nasljednjik bio je Amerikanac Jesse Marsch, koji je isto tako nedavno dobio otkaz u Leedsu. Izgledalo je kao da je sve pred realizacijom i da će Marsch biti čovjek koji će Saintse pokušati izvesti iz teške situacije - na prvenstvoj su ljestivici, naime, posljednji s 15 bodova. Everton i Bournemouth, koji su također 'u crvenom', imaju ih ukupno 18.

Međuitm, novinar britanskog Telegrapha Jeremy Wilson objavio je kako od toga neće biti ništa.

Talks between Southampton and Jesse Marsch have broken down. Club not keen on a long-term contract given current situation. Ruben Selles to take Chelsea game and club still see him as a viable longer-term option, potentially with a more experienced coach. Story to follow...