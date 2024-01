Čilić vodio 6:3 i 5:2 i na kraju izgubio u povratničkom meču

Poraz Marina Čilića u prvom dvoboju u novoj sezoni, naš je tenisač u povratničkom meču nakon dramatične završnice izgubio susret prvog kola ATP turnira u Hong Kongu od Nijemca Jan-Lennarda Struffa (25.) s 3:6, 7:6 (4), 7:6 (7) i to nakon tri sata i devet minuta igre. Imao je Marin apsolutno sve i morao je slaviti u dva seta. Naime, vodio je 6:3 i 5:2, a kod 5:4 propustio je pet meč-lopti i dopustio Struffu potpuni povratak u meč.

Nijemac je to iskoristio i nakon tie-breaka stigao do poravnanja na 1:1. Marin je odmah izgubio servis na početku odlučujućeg seta i činilo se da njegov suparnik ide sigurno prema uspjehu. Ipak, Čilić vraća zaostatak i kod vodstva 6:5 ne koristi nove tri meč-lopte. I tu nije bio kraj – u tie-breaku je vodio s 5:3, a kod 7:6 došao je do još jedne lopte za pobjedu. No, Struff zatim s trima uzastopnim poenima dolazi do slavlja i prolaza u drugo kolo. Čilić je tijekom meča zabio čak 20 asova uz 50 posto prvog servisa te iskoristio četiri od 10 break-lopti. Osvojio je na kraju i više poena od suparnika (130-126), no sve to nije bilo dovoljno za uspjeh...

Nakon Marina Čilića od nastupa na ATP turniru iz Serije 250 u Hong Kongu oprostio se i Borna Gojo, Splićanina je u prvom kolu zaustavio 36. tenisač svijeta, 19-godišnji Francuz Arthur Fils, i to nakon tri seta – 6:3, 4:6, 6:1. Odluka o pobjedniku pala je na početku treće dionice kad Francuz odlazi do velikih 3:0, nakon čega Borna više nije došao do bilo kakve prilike za povratak u meč. Susret je završio uz učinak od osam asova i 63 posto pogođenog prvog servisa, a realizirao je tek jednu od osam break-lopti (Fils četiri od šest).

Petra Martić pobjedom je zakoračila u novu sezonu, naša je tenisačica osigurala nastup u drugom kolu WTA turnira iz Serije 250 u Aucklandu (Novi Zeland) nakon uspjeha nad 65. tenisačicom svijeta, Španjolkom Rebekom Masarovom – 3:6, 6:3, 6:3. Odličan početak Dine Prižmića na jakom ATP Challengeru u australskoj Canberri (nagradni fond 165.000 dolara), 18-godišnji Splićanin na startu je nadjačao Moldavca Radua Albota, 131. na ATP listi – 6:7 (4), 6:1, 6:2.