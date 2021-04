Čilić svladao tinejdžera i prošao u drugo kolo

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo ATP turnira u Estorilu, on je u susretu 1. kola svladao španjolskog tinejdžera Carlosa Alcaraza, koji će za osam dana navršiti 18 godina, sa 6-3, 1-6, 6-4 nakon dva sata i 14 minuta igre.

Protiv vrlo talentiranog Španjolca kojemu je zemljana podloga najjača strana Čilić je odlično otvorio dvoboj, oduzeo dva puta servis suparniku na samom startu te poveo sa 3-1 i tu prednost održavao do kraja prvog seta.

Početkom drugog seta Čilić je imao pet prilika za novi "break", jednu u prvom gemu, a još četiri u trećem, no nakon što je propustio svoje šanse uslijedio je veliki pad u njegovoj igri. Čilić je u sljedeća dva svoja servis-gema osvojio tek jedan poen i Alcaraz je odjurio do 6-1 u drugom setu.

Srećom, u trećem setu Čilić se vratio igri iz prvoga, poveo je sa 2-0, no Alcaraz se vratio na 2-2 i imao "break-loptu" za vodstvo 3-2. U izmjeni udaraca s osnovne linije jedna Čilićeva lopta je odsjela na liniju, linijski je sudac uzviknuo aut, no glavni sudac je pregledom traga loptice ustanovio kako je loptica bila dobra pa je Čilić ostao u igri za osvajanje tog gema kojega je na kraju i dobio. Odmah u sljedećem gemu Čilić je napravio "break" za 4-2, no tu je prednost ponovno odmah i ispustio, ali kada je Alcaraz servirao za ostanak u meču do izražaja je došlo Čilićevo iskustvo te je naš igrač uspio iskoristiti treću meč-loptu.

U 2. kolu Čilić će igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa.