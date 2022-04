Cibona nadigrala Zadar, a Gnjidić uključio svoj skorerski talent

U velikom derbiju domaće košarke odnosno HT Premijer lige, Cibona je na svom parketu nadigrala Zadar do mjere da to konačni rezultat (89:80) nikako ne pokazuje jer je u 33. minuti bilo "plus 20" (74:54).

- U tim trenucima smo razmišljali kako bismo nadoknadili onih "minus 28" iz Zadra, no u tome nismo uspjeli. Ganjali smo tu razliku no na Višnjiku smo previše kiksali - kazao je najbolji Cibonin strijelac Lovro Gnjidić (18 koševa, 4 asista) koji je ovom prigodom bio gladniji koševa nego obično.

- Trener od mene traži da više gledam koš i te neke navike iz prošlosti morat ću mijenjati.

I doista će trebati jer Lovro je dobar šuter.

- Vjerujem da jesam, samo moram uzimati šuteve.

A trener Gašper Okorn ovaj put je bio zadovoljan Gnjidićevim napadačkim učinkom.

- Ja sam se malo našalio s Lovrom pa sam ga pitao gdje je taj prekidač da on odigra ovako kao danas ili pak kao u Gorici. A danas je odigrao sjajno. U takvim utakmicama vidi se sav njegov potencijal, a samo je do njega koliko će on u karijeri iz tog potencijala izvući.

A do trenera Okorna je koliko će izvući iz ove Cibone koja je bila dominantna protiv vodeće momčadi HT Premijer lige.

- Moramo biti zadovoljni s pokazanim osim u prvih pet i posljednje četiri minute. U 30 minuta smo u kontinuitetu imali dobra rješenja u napadu i igrali dobru obranu. Za nas je ovo bitna pobjeda u psihološkom smislu, da vidimo da možemo nadigrati Zadar.

A pitali smo Okorna, da li se moglo i nadoknaditi "minus 28" što bi cibosima možda donijelo startnu jedinicu uoči doigravanja.

- Kada smo se vrtili oko "plus 20" to je bio trenutak za pokušati tako nešto. Da smo se dvaput zaredom obranili, kao što nismo, ja bih u posljednje tri minute pokušao hvatati tu rzaliku. No, mi smo baš tada zabrljali u obrani pa više nisam vidio tu opciju stizanja razlike - kazao je Okorn koji vjeruje da je Zadar taj kojem bi prednost domaćeg terena u doigravanju trebala najviše značiti.

- No, ta njihova prednost bila bi jedino u petom meču za naslov, s kim god igrali. I zato ja sada ne razmišljam o tim pozicijama jer i mi i Zadrani još trebamo igrati sa Splitom a čekaju nas i gostujuće utakmice sa Cedevitom Junior i Zabokom. Kada smo izgubili sa 28 koševa sami smo sebe doveli u takvu situaciju čije posljedice ćemo možda morati trpjeti.

Već spomenuti, razigrani, Gnjidić, najkonkretnije suradnike imao je u kapetanu Roku Prkačinu (13 koševa, 10 skokova), centru Danku Brankoviću (11) i argentinskom braniču Joseu Vildozi te Mateu Drežnjaku (12 koševa).

A Zadrov Drežnjak (Dario), rođeni brat Ciboninog Drežnjaka, bio je pak ponajbolji igrač u sastavu gostiju (17 koševa) u kojem je prednjačio tamnoputi centar TrevorThompson (19 koševa, 9 skokova). Zadrov kapetan Mavra ovaj put je bio indisponiran (7 koševa). Šutirao je trice 1-7, a dvije čak nisu dodirnule ni obruč, no to sigurno nije njegov standard u što bismo se mogli uvjeriti već u petak.

Naime, na istom parketu, cibosi i Zadrani opet će se sučeliti no tada u utakmici ABA lige koja ništa ne odlučuje jer su oba sastava osigurala ostanak. I zato je Cibonin trener iz razumljivog razloga kazao:

- Od te utakmice nama je puno važnija ona u nedjelju u Zaboku.

U druge dvije utakmice ovog kola Lige za prvaka, Split se namučio s Goricom (77:74), a Cedevita Junior nadigrala je Zabok (85:64) pa je stanje na tablici sada sljedeće: 1. Zadar 23-6, 2. Cibona 23-6, 3. Split 22-6, 4. Cedevita Jr 18-11, 5. Gorica 14-15, 6. Zabok 12-17.