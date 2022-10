VIDEO Čačić: Nisam zadovoljan, ušli smo u letargiju, a Hajduk je bio brži i agresivniji

Hajduk i Dinamo su na Poljudu u otvaranju 14. kola HNL-a vječni hrvatski derbi odigrali bez pobjednika, rezultatom 1:1. Hajduk je poveo u prvom poluvremenu preko Marka Livaje, a konačan rezultat postavio je Bruno Petković s 11 metara.

Nakon utakmice susret je prokomentirao strateg Dinama Ante Čačić.

- Gledajte, na kraju bodom moram biti zadovoljan jer je distanca ostala ista. Međutim, nisam zadovoljan prezentacijom svoje momčadi, pogotovo u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo se malo probudili i došli do vrijednog boda. Imali smo prilika da s boljim pasom dođemo i do sva tri boda, ali to ne bi ni zaslužili. Ovo je zaslužen rezultat - komentirao je trener Dinama, te objasnio zašto je Dinamo slabo ušao u susret:

- Ulazak u utakmicu nije bio dobar. Čim krenete sa sporijom primopredajom lopte, uđete u neku letargiju i protivnik je bio brži i agresivniji.

Dinamo ni nakon derbija ne staje s jakim utakmicama, slijede dva velika dvoboja u Ligi prvaka između kojih je susret s Osijekom. Gust je raspored Dinama.

- Možda je ovaj ritam plod ovakve utakmice. Dogodi se i takav dan kao danas, dobro je da nismo kažnjeni. Moramo se već okrenuti idućim susretima, čekaju nas susreti s Milanom, pa Osijekom pa s Chelseajem, neće biti lako - rekao je strateg Dinama.