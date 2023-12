Britanci objavili 'Top 100' igrača svijeta: Na popisu je nekoliko Hrvata. Evo kako su rangirani

The Guardian je obavio novi popis 100 najboljih nogometaša svijeta. U odnosu na prošlogodišnji popis, na njemu je jedan Hrvat manje. Također, svi u na nižim pozicijama, nego što su bili na popisu za 2022. godinu.

Najbolji hrvatski nogometaš je i dalje kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić. Zauzeo je 25. mjesto, čak 20 mjesta ispod prošlogodišnjeg plasmana. "Osvajač ove nagrade iz 2018. jedan je od samo šest igrača koji je bio u top 100 svaki put od početka objavljivanja popisa 2012. godine. Real više ne ovisi o Modriću na svakoj utakmici, ali i dalje je spreman i sposoban pomoći", piše Guardian.

"Njegovo iskustvo i vodstvo još uvijek su važni za svlačionicu u Madridu, gdje je mentor mlađim veznjacima. Nakon više od desetljeća u Španjolskoj, njegove nevjerojatne kvalitete i dalje impresioniraju naš žiri pa ga je 96 od 218 stavilo u top 40, a jedan ga je stavio čak na šesto mjesto", navode Britanci.

Joško Gvardiol, nova zvijezda i mlada nada Manchester Cityja, pao je s 31. na 54. mjesto. "Kad je Manchester City doveo Gvardiola, njegov novi trener Pep Guardiola nekarakteristično se našalio. 'Kakvo prekrasno prezime', rekao je o igraču koji je koštao 90 milijuna eura i za kojeg su se svi složili da je najveći obrambeni talent kojeg su europski prvaci mogli dovesti", stoji u tekstu Guardiana.

"Pao je 23 mjesta na ljestvici - nakon što je završio u top 50 nakon sjajnog Svjetskog prvenstva - ali je i dalje drugi najbolji Hrvat. Njegova država nije se lako kvalificirala na Euro 2024., završivši iza Turske, a u Cityju ovaj stoper najčešće igra lijevog beka, popunjavajući rupu u momčadi čija obrana nije toliko čvrsta kao prošlih sezona", dodaje britanski medij.

Hrvatsku trojku u 'Top 100' zaokružio je Marcelo Brzozović. "Ovaj zadnji vezni vodio je Inter do finala Lige prvaka, gdje je bio kapetan talijanske momčadi, ali je bez obzira na to pao 26 mjesta u odnosu na prošlu godinu. Možda je hrvatski veznjak naviknut da se dobar dio njegovog posla ne cijeni dovoljno", piše The Guardian pa zaključuje:

"Njegovi odnosi s talijanskim divom navodno su bili zahladili pa je transfer kod Cristiana Ronalda u Al Nassr bio dobrodošao. Brozović ne završava na naslovnicama kao brojne druge zvijezde saudijske lige, ali nakon slabog početka bio je ključan za niz od 18 pobjeda i jednog remija u 19 utakmica."

