Brat Zvone Bobana otkrio zašto nisu vezani uz Hajduk: Nije geografija uvijek presudna...

Godinama je Dražen Boban bio izvan nogometa, uvjetno rečeno. No nije ga pratio kao što to čini u ovom trenutku kada je aktivnije uključen u nogometne procese. Dakle, bratu našeg legendarnog kapetana Zvone ugostiteljstvo nije primarni biznis. Na Dražena smo naišli u zagrebačkom restoranu Korčula koji je u vlasništvu obitelji Boban. Nametnule su se odmah nogometne teme. Počeli smo razgovor o derbiju u Splitu između Hajduka i Dinama, dvaju klubova u kojima je Dražen Boban igrao.

– Jasno je da je Dinamo u određenoj prednosti u odnosu na Hajduk koji će biti pod pritiskom utakmice koju ne smije izgubiti. Posebice ako želi barem prolongirati Dinamov naslov prvaka. Sigurno će učiniti sve da se to ne dogodi pred Hajdukovim navijačima na Poljudu koji će opet biti krcat. Otegotna okolnost Hajduku je i činjenica da mu nedostaje veliki broj prvotimaca. Teško je te nedostatke nadoknaditi juniorima. Čini mi se da je Dinamo opet u određenoj uzletnoj fazi. Na terenu izgledaju vrlo solidno ili jako dobro. Drugim riječima, malo bolje nego je to Hajduk prezentirao zadnjoj utakmici protiv Gorice. Dakle, bit će pritiska, ali povijest je pokazala da takvi momenti nerijetko ne moraju biti presudni. Derbiji Hajduka i Dinama u pravilu su velike utakmice, bit će prisutna velika navijačka emocija i na krilima svojih navijača Hajduk može puno toga napraviti – kazao je Dražen Boban.

Dinamo ove sezone također ima oscilacije i krize, no opet je relativno rano u poziciji riješiti pitanje oko naslova. Dinamova dominacija opet se nastavlja...

Dinamove oscilacije

– Tu se nije ništa promijenilo. Imali su određenu krizu dok je momčad vodio Ante Čačić, no za to postoji objektivan uzrok. Iz momčadi je otišlo nekoliko ključnih igrača, a zamjene nisu na pravi način reagirale što se odrazilo na ukupan dojam Dinama. Naravno, bilo je o određenih ozljeda pa su oscilacije bile logičan ishod. Nažalost, to se odrazilo na Antu Čačića, no Igor Bišćan je vratio ritam u kojem je Dinamo navikao igrati – ističe Boban.

No, ovaj će Dinamo za novi europski iskorak trebati bolji roster igrača, jer Igor Bišćan stvara praktički novu priču. Maksimirski klub u situaciji je sličnoj onoj kada je Nenad Bjelica stigao...

– Naravno. Realno, ovo nije Bišćanova momčad. Do kraja sezone mora raditi u ovakvim okolnostima, a momčad će početi stvarati od ljeta. Pitanje je s kojim će igračima raspolagati, a sljedeća sezona pokazat će kako se radilo i kakvo je pravo stanje momčadi. Jasno je da će u novu sezonu morati ući s nekolicinom novih igrača.

U sličnoj je situaciji i Ivan Leko koji zapravo svoju hajdučku priču tek treba osmisliti.

– Isto tako ćemo od sljedeće sezone moći mjeriti njegov učinak. No za sada to ipak nije ona razina koju je Hajduk očekivao. Iako njihova pozicija govori nešto drugo. Rekao bih da se vidi rad nekih prethodnih trenera koji su napravili dobar posao. Ne može se Leku kriviti za rezultate jer nije slagao ovu momčad. Hajdukov problem može biti dosta stariji roster. Zato je važan uspjeh juniora Hajduka koji su napravili sjajnu stvar ne samo za svoj klub već i za imidž našeg omladinskog nogometa u svijetu. To je stvarna potvrda da rade sustavno i da imaju vrlo kvalitetnu omladinsku školu. Nekolicina tih klinaca već je u kadru prve momčadi, poput Pukštasa, Capana, Vuškovića... Nadam se da će se još više klinaca pojaviti u toj konkurenciji, ima tu mjesta za Petrašila, Antunovića... Uvjeren sam da će ti nadolazeći klinci u bliskoj budućnosti biti nositelji igre Hajduka.

Kada spominjete klince, Niko Sigur je protiv Gorice ostavio sjajan dojam...

– Jako zanimljiv igrač. Podsjeća me na Darija Srnu.

Hajduk je napokon ušao u doba koje se prizivalo dugi niz godina. A to je okretanje svojem nogometnom proizvodu.

– Teško će Dinamo ispustiti prvenstvo. Nevažno je hoće li naslov prvaka osigurati u sljedećem derbiju na Poljudu ili nekoj utakmici koja dolazi. Hajduk je zabetoniran na drugom mjestu i to je idealna prilika mladim igračima da se pokažu u najboljem svjetlu.

Od sljedeće sezone mogli bismo, dakle, očekivati još više mladih igrača u Hajdukovu sastavu.

Pametan razvoj

– Svakako, no mora se pametno dozirati razvoj tih klinaca. Bilo je jako puno primjera u kojima bi neki talent prerano ušao u prvu momčad i onda bi uslijedio korak ili dva unatrag. Vjerujem da će to u Hajduku znati posložiti i da će mlade igrače promovirati pametno. Polako ih uvoditi.

Što vam se posebno dopada u ligi?

– Ima puno dobrih mladih igrača. Igor Bišćan napravio je veliki uspjeh s mladom reprezentacijom.

Ako mjerimo u geografskom smislu, Bobani su trebali biti vezani za Hajduk?

– Nije geografija uvijek presudna. Mi smo, kao izvorni dinamovci, uvijek bili vezani za maksimirski klub. No ja sam u Hajduku igrao, dolje je bio i Zvone jedno vrijeme. Određena emocija prema Hajduku je postojala i uvijek će je biti. No Dinamo je naš klub, uza sav respekt prema Hajduku. Jer, to doba u Hajduku ne može se zaboraviti. U moje doba Jurica Jerković bio je predsjednik kluba, a sjećanja su prekrasna.

Čime se danas bavi Dražan Boban?

– Trenutačno vodim dva restorana u centru grada. Dugi niz godina smo obiteljski vezani za ugostiteljski biznis. Naravno, pratim i analiziram igru nekoliko mladih igrača koji igraju u domaćem prvenstvu. Riječ je o reprezentativcima, a ja ih mentoriram. Mladim dečkima najvažnija je podrška vezana uz nogomet, ali i neka uputstva za život. Ono što im ne mogu dati roditelji ako nisu igrali nogomet. Pokušavam im prenijeti dio svog iskustva. Uvijek im kažem da nogometni put u pravilu nije lagan i da je potrebno jako puno odricanja.

Dakle, nakon niza godina, ipak niste mogli izdržati bez nogometa?

– Čini se. Emocije su ipak bile presnažne. Opet sam u nogometu, pratim sva zbivanja.

Zvone je stalno u novim projektima i stvaranju dodatnih vrijednosti?

– Zvone je bio u Fifi, Milanu, pa sada u Uefi. Čini mi se da radi velike stvari. Dobro je što može lobirati kod Uefina predsjednika Aleksandera Čeferina kako bi se izgradili stadioni u Hrvatskoj. Nadam se da će taj projekt zaživjeti. Ta priča se zakotrljala ponajviše zahvaljujući njima dvojici. Trenutačno je Zvone na čelu iznimno snažnog i utjecajnog tima uglednih bivših igrača i trenera koji bi trebali moralna vertikala u Uefinu načinu rada.

Puno nam je korisniji u Uefi nego da dođe u HNS?

– (smijeh) Jako je koristan na ovoj poziciji na kojoj je sada. Naš nogomet može profitirati od Zvonine pozicije, kao što bi vjerojatno profitirao da je neki drugu hrvatski igrač u toj ulozi – zaključio je Dražen Boban.