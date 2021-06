Bottas kažnjen, Verstappen najbrži na oba treninga

Vozač Red Bulla Nizozemac Max Verstappen u petak je bio najbrži na oba slobodna treninga uoči utrke Formule 1 za Veliku nagradu Štajerske. Na prvom treningu Verstappen, koji nakon sedam utrka vodi u SP Formule 1, bio je brži od Francuza Pierrea Gaslyja (AlphaTauri) i aktualnog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona (Mercedes).

Na drugom treningu iza Verstappena su ostali Australac Daniel Ricciardo (McLaren), Francuz Esteban Ocon (Alpine-Renault), a četvrti je bio Lewis Hamilton.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Steiermark Grand Prix Formula One F1 - Steiermark Grand Prix - Red Bull Ring, Styria, Austria - June 25, 2021 Red Bull's Max Verstappen in action during practice REUTERS/Lisi Niesner LISI NIESNER

A vozač Mercedesa Valtteri Bottas kažnjen je pomicanjem tri pozicije unazad na startu utrke za Veliku nagradu Štajerske koja se vozi u nedjelju.

Bottas je kažnjen zbog okretanja bolida pri izlasku iz boksa na drugom slobodnom treningu. Žalila se momčad McLarena koja je ukazala na to da je Bottas ugrozio sigurnost ljudi pored staze. Poslije istrage, finski je vozač kažnjen pomicanjem za tri pozicije unazad na startu, a uz to je dobio dva kaznena boda.