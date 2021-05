Borni Sosi propali planovi! Definitivno neće igrati za Njemačku

Borna Sosa ipak neće igrati za Njemačku! Problem su Fifina pravila koja ne dopuštaju da igrač koji je nastupao za hrvatsku U-21 reprezentaciju promijeni momčad.

– Sosa neće igrati za Njemačku jer ne ispunjava uvjete po FIFA-inu statutu. U srijedu će DFB imati sjednicu vezanu za reprezentacije kojom će predsjedati Oliver Bierhoff, tehnički direktor. Na njoj će Sosa biti jedna od točki dnevnog reda. Englisch mi je rekao da će potom objaviti priopćenje u kojem će konstatirati kako taj igrač ne ispunjava uvjete da bi stekao pravo igranja za Njemačku i time zatvoriti priču koja se provlači po medijima – rekao je Franjo Vranjković, poznati hrvatski nogometni menadžer koji godinama radi u Njemačkoj za Sportske novosti.

Problem za Sosu su Fifina pravila o mijenjanju reprezentacije koja kažu da igrač može promijeniti momčad ako, između ostaloga, "u vrijeme kad je bio uveden u svoju posljednju utakmicu službenog natjecanja bilo koje vrste nogometa za svoj sadašnji savez nije navršio 21 godinu".

Problem za Sosu jest to što je on imao 22 godine kad je posljednji put igrao za Hrvatsku. Bio je to nastup za hrvatsku U-21 reprezentaciju koja je protiv Škotske u Edinburghu igrala kvalifikacije za Euro.

