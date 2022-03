Borna Ćorić se vraća nakon ozljede: Sad je sve u redu, sprijateljio sam se s loptom

Kreće superbogati teniski turnir u američkom Indian Wellsu, koji mnogi zbog bogatih nagrada (ukupni nagradni fond penje se na više od 18 milijuna USD) i zajedničkog nastupa igrača i igračica zovu “petim Grand Slam turnirom”. No taj turnir u gradiću smještenom u kalifornijskoj pustinji (Indian Wells nema ni 5000 stanovnika, ali su u blizini Los Angeles, San Diego i Las Vegas) nije donosio puno sreće hrvatskim tenisačima.

Najveći doseg Gorana Ivaniševića bio je polufinale iz 1996., Borna Ćorić na istoj je razini bio 2018., Marin Čilić je jednom stigao do četvrtfinala (2016.) i ima negativnu bilancu (10-11), ali je zato Ivan Ljubičić otišao do kraja. Dogodilo se to 2010., a Ljubo je na putu do trofeja nanizao pobjede nad Novakom Đokovićem, Rafom Nadalom i na kraju Andyjem Roddickom. Trijumf je Ivanu donio novčanu nagradu od 605.500 USD, dok će ove godine pobjedniku pripasti više nego dvostruko – 1,231.245 dolara.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS ATP 500 - Rotterdam Open Tennis - ATP 500 - Rotterdam Open - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands, March 6, 2021 Croatia's Borna Coric looks dejected after his semi final match against Hungary's Marton Fucsovics REUTERS/Piroschka Van De Wouw PIROSCHKA VAN DE WOUW

Čilić i Ćorić će, kao i Petra Martić i Ana Konjuh u ženskoj konkurenciji, i ove godine nastojati učiniti korak više. Ždrijeb koji je po našem vremenu obavljen u noći s utorka na srijedu Ćoriću, koji nastupa sa zaštićenim renkingom, za suparnika je dodijelio Španjolca Alejandra Davidovicha Fokinu, 45. tenisača svijeta, s kojim se Borna dosad nije sastajao, dok je Čilić kao 24. nositelj slobodan, a u drugom kolu čeka pobjednika iz dvoboja između Srbina Miomira Kecmanovića i nekog od kvalifikanata.

No bez obzira na to kako će proći u “pustinji”, za Bornu je najvažnije da se napokon, nakon godinu dana stanke zbog ozljede, a potom i operacije desnog ramena, vraća turnirima. Trebalo se to dogoditi još na Australian Openu početkom godine, Borna je čak sa svojim timom i doputovao u Melbourne, ali bolovi na treninzima natjerali su ga da otkaže nastup i vrati se kući neobavljena posla.

Osjećaj je prekrasan

– Malo sam se zabrinuo zbog Borne jer je to ipak velika stanka, ali znajući kakav je on borac, nadajmo se da je to iza njega. Da je sada spreman, da će krenuti... Ako u početku i ne bude u pravoj formi, to je razumljivo, najvažnije će biti da može igrati bez bolova, a bude li tako, ne sumnjam da će se ubrzo vratiti tamo gdje je i bio, u sam svjetski vrh - kaže teniski stručnjak Branimir Horvat, inače direktor Istarske rivijere koja ove godine slavi 50. obljetnicu postojanja i koja će se, nekako paralelno s Indian Wellsom, održavati u istarskim gradovima.

Ćorić je već nekoliko dana u Kaliforniji, marljivo se priprema za nastup i dobrog je raspoloženja.

– Osjećaj je prekrasan, igram već neko vrijeme, točnije od 1. studenoga, iako na početku nisam mogao servirati. No sad je sve u redu, ponovno sam se sprijateljio s loptom – kaže dečko sa Savice u razgovoru za Sportklub.

Od sredine ožujka do sredine rujna Borna nije ni taknuo reket, što mu je najdulja stanka od ulaska u profesionalni tenis. Bilo je, naravno, i teških trenutaka. A kad je bilo najteže?

– Na koju god operaciju profesionalni sportaš ode, nema jamstva da će se vratiti onakav kakav je bio prije. Nakon operacije imao sam malih komplikacija, jer me boljelo dulje nego što smo očekivali. U ovom razdoblju to je možda bilo očekivano, ali tada mi se učinilo da sam prilično zakasnio s oporavkom. Najteže mi je bilo kada sam shvatio da neću biti spreman za US Open, tj. nisam bio ni blizu, a onda sam uzeo dva tjedna odmora od svega...

Ćorićev najbolji plasman na ATP listi, podsjetimo, bio je 12. mjesto iz studenoga 2018. godine. A o kakvom se potencijalu radi, ilustrirat ćemo samo jednim podatkom: protiv Danila Medvjedeva, sada prvog tenisača svijeta, u međusobnim dvobojima vodi s 4-2 u pobjedama. A Medvjedev je ove godine prvi nositelj.