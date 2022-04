Bomba iz UFC-a! Stipe Miočić vraća se u ring protiv najvećeg svih vremena

Jon Jones, najveći poluteškaš u povijesti slobodne borbe, u rujnu će napokon u ring, i to protiv Stipe Miočića! To su posljednje informacije iz UFC-a, ali ne treba im se potpuno radovati dok ne budu službene. Jer, bilo je već slučajeva s ova dva borca kad se mnogo pričalo o raznim kombinacijama, a onda bi jednostavno sve propalo bez riječi.

Bones je posljednji nastup odradio prije više od dvije godine, a pobjedom protiv Dominicka Reyesa ujedno se i oprostio od poluteške kategorije.

Nakon toga uslijedilo je nabijanje mišićne mase i priprema za tešku kategoriju. Nametalo se pitanje tko će biti njegov protivnik u teškaškom debiju. Pretpostavljalo se kako ga čeka borba za titulu već u debiju, ali prvak Francis Ngannou izbivat će iz kaveza do kraja godine zbog oporavka od operacije koljena, piše Fight Site.

Stipe is saying that he will be at his absolute peak in September. I’m disappointed but patient, I want the heavyweight goat at his absolute best. I’ll wait until September. No excuses