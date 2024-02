Bojan Bogdanović ima novi klub: Hrvat potpisao za slavne New York Knickse

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović novi je član New York Knicksa! Objavio je to američki insajder Adrian Wojnarowski.

Full trade, per ESPN Sources:

Knicks: Bojan Bogdanovic and Alec Burks

Pistons: Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier, Ryan Arcidiacono and two second-round picks.