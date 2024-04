Bogdanović ubacio 14 koševa u slavlju Knicksa, Šamanić predvodio Jazz

Košarkaši New York Knicksa učvrstili su se na trećem mjestu Istočne konferencije NBA lige 118-109 gostujućom pobjedom protiv prve momčadi lige Boston Celticsa, a hrvatski igrač Bojan Bogdanović u tom je uspjehu sudjelovao sa 14 koševa, tri skoka i jednom osvojenom loptom. Bogdanović je na terenu proveo 25:09 minuta, pogodio je sva četiri šuta za dva, dok je za tricu gađao 2-6.

Ponovno je briljirao Jalen Brunson koji je vodio Knickse sa 39 ubačaja, dok je Josh Hart dodao 16 uz 16 skokova. Kod Celticsa najefikasniji je bio Jayson Tatum sa 18 poena.

Knicksi su dominirali tijekom prve tri četvrtine, krajem trećeg dijela imali i 31 poen razlike pa su Celticsi u posljednjih 12 minuta mogli samo ublažiti poraz.

Dvije utakmice prije završetka ligaškog dijela sezone New York je treći na Istoku s omjerom pobjeda i poraza 48-32, drugi Milwaukee Bucksi su sa 49-31 još uvijek dohvatljivi, ali prijete im i četvrti Cleveland Cavaliersi sa 47-33. Knicksi će još igrati protiv Brooklyna i Chicaga, Milwaukee protiv Oklahoma Cityja i Orlanda, a Cavsi protiv Indiane i Charlottea.

Iako su izgubili drugu utakmicu zaredom, Celticsi su sa 62-18 i dalje uvjerljivo vodeći na Istoku i u čitavoj ligi.

Luka Šamanić je sa 22 koša (šut za dva 6-10, trica 1-7, slobodna bacanja 7-9) bio prvi strijelac Utah Jazza u 124-121 domaćoj pobjedi protiv Houston Rocketsa kojom je njegova momčad prekinula niz od 13 poraza. Šamanić je na terenu proveo 33:33 minute i upisao još šest skokova, dvije asistencije te jednu osvojenu loptu. Za 24-godišnjeg Zagrepčanina ovo je najbolji učinak sezone, a do izjednačenja rekorda karijere nedostajao mu je jedan poen. Kod Rocketsa je sa 42 ubačaja najefikasniji bio Fred VanVleet, ali je i promašio trici za produžetak s istekom vremena.

Ni Utah sa 30-50 niti Houston sa 39-41 neće ove sezone igrati u doigravanju.

Nakon što nije igrao u posljednjih 11 utakmica, u četvrtak je Dario Šarić napokon ponovno stupio na parket u dresu Golden State Warriorsa u 100-92 gostujućoj pobjedi protiv Portland Trail Blazersa, no igrao je samo 5:35 minuta i nije se upisao u strijelce, uputio je jedan neprecizan šut za tri, ali je ostvario po jedan skok, asistenciju i osvojenu loptu. Ovo je treća uzastopna utakmica u kojoj je Šarić igrao, a da se nije upisao u strijelce, četvrta u posljednjih pet, a posljednje poene je postigao još 9. ožujka u porazu od San Antonio Spursa. Warriorse je do važne pobjede, do koje su stigli bez Klaya Thompsona i Draymonda Greena, predvodio Stephen Curry sa 22 ubačaja, dok je DeAndre Ayton za domaće ubacio 25 uz 18 skokova.

Ovom pobjedom Warriorsi su se izjednačili sa Sacramento Kingsima i Los Angeles Lakersima po učinku, sva tri sastava su sada na 45-35 te se nalaze između osmog i desetog mjesta na Zapadu, odnosno igrati će "play-in" za plasman u doigravanje. Warriorse još čekaju New Orleans i Utah, Kingse Phoenix i Portland, a Lakerse Memphis i New Orleans.

Sacramento je u četvrtak izgubio sve izglede za izravni plasman u doigravanje domaćim 123-135 porazom od New Orleans Pelicansa koji su time stigli nadomak šestog mjesta Zapada, posljednjeg koje izravno vodi u posezonu. Zion Williamson i CJ McCollum postigli su po 31 poen za Pelicanse, dok su De'Aaron Fox sa 33 i Harrison Barnes sa 22 ubačaja bili najučinkovitiji kod Kingsa.

New Orleans je sada na omjeru 48-32, dok su sedmi Phoenix Sunsi na 47-33. Peicansi još imaju Warriorse i Lakerse, a Sunsi Kingse i Timberwolvese.