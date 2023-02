Bogdanović je Košarkaš godine VL-a, stručnjaci objašnjavaju tajnu njegova uspjeha u 34. godini

Pobjednik 45. Večernjakova izbora Košarkaša godine je Bojan Bogdanović (33), i to već osmi put. Pobijedio je prvi put još 2013., tada igrač Fenera, jedne godine je podijelio prvo mjesto s Darijem Šarićem (2017.), a sada je s 94 od mogućih 100 bodova slavio ispred Ivice Zupca (64 boda), Marija Hezonje (38), Krune Simona (27)...

Ne čita špekulacije

Razlika u bodovima naglašena je zato što se za prvo mjesto dobivalo 10 bodova, a Babo je dobio osam desetki i dvije sedmice (za drugo mjesto). Mostarčeva dominacija nastavila se pa se pitamo hoće li tako biti sve dok se ne ostavi košarke. Ili će godina proizvodnje (1988.) učiniti svoje pa će sljedećih sezona za ovu počast najozbiljnije natjecati Zubac, Hezonja, Žižić, ali i Šarić koji je, zbog teške ozljede i propuštene cijele sezone, ispao iz konkurencije.

No Šarić se pomalo vraća, sve je sigurniji u svoje koljeno, a trener mu sve više vjeruje pa se nadamo da će za godinu dana najozbiljnije konkurirati za Večernjakovo tradicionalno priznanje koje je prvi put dodijeljeno sad već daleke 1978. godine.

A Bojan pak igra košgeterski najproduktivniju sezonu u karijeri i kao takav je, za većinu glasača, bio izbor kojim ne možeš pogriješiti. Istina je, dvojica članova našeg žirija dala su desetke Ivici Zupcu, igraču koji uživa u double-double sezoni i koji je zapanjio košarkaški svijet predstavom s 31 košem i 29 skokova. No kako Ivica ipak nema takvo povjerenje svojih suigrača kao što ga ima Bogdanović, brojke su na Bojanovoj strani.

Štoviše, Babo je vodeća figura u sastavu Detroita gdje je okružen mahom vrlo mladim igračima kojima je neka vrsta mentora. A kao takav došao je i statistički do izražaja pa se za njega pojačalo zanimanje. Štoviše, do jučerašnjeg isteka prijelaznog roka mjerkalo ga je barem sedam-osam klubova, pa tako i Lakersi, no nitko nije bio voljan zadovoljiti ono što u toj potencijalnoj razmjeni traže Pistonsi niti je njegova sadašnji klub bio spreman pustiti ga u prodaju tek tako. Štoviše, Pistonsima odgovara da u Bogdanoviću imaju mentora za momčad u koju će se, sljedeće sezone, vratiti prvi pick prošlog drafta Cade Cunningham i u koju će novi visoki pick (ako ne i toliko traženi Wembanyama) s ovogodišnjeg drafta.

Kako se istek prijelaznog roka približavao, nervoza među igračima je rasla, pogotovo kod onih čija su se imena spominjala. No Bojan se time nije dao zbuniti pa je novinaru HoopsHypea kazao:

– Čuo sam glasine, no pokušavam se držati dalje od takvih razgovora. Ja čak nemam Twitter i ne čitam puno o svim tim kombinacijama jer to nije pod mojom kontrolom, već klupskom. A ja se trudim ostati usredotočen i igrati najbolje što mogu.

I Bojan to doista i čini, o čemu govori i njegov ovosezonski prosjek (najbolji u karijeri), u 53 odigrane utakmice, od 21,3 koša po susretu. Trice Babo šutira s 42 posto uspješnosti, dvice za 53 posto dok slobodna bacanja pogađa u 88 posto slučajeva.

Kao igrač koji u redovima Pistonsa ima najveću minutažu (32 po utakmici), Babo u očima suigrača figurira ne baš kao otac (a babo je u BiH upravo izraz za to), ali mogli bismo reći da im je neka vrsta starijeg brata. I baš zato u klubu nisu bili voljni s njim trgovati osim u slučaju ponude koja se ne može odbiti. Menadžment Pistonsa u Bojanu očito vidi nekoga u kome, osim košegetera, mogu imati i "učitelja" mladim suigračima.

A on je taj koji će im, na svom primjeru, zacijelo moći reći koliko je važno raditi na sebi izvan sezone. A Bojan je to baš shvatio po dolasku u NBA ligu od kada s njim, u ljetnim mjesecima, radi Danijel Lutz:

– Počeli smo raditi onoga ljeta kada ga je izbornik Repeša izbacio iz reprezentacije, mislim da je to bila 2014. Digao me s godišnjeg pa smo radili sve dok ga Jasko nije vratio u sastav nacionalne vrste. U međuvremenu, neka nam se ljeta nisu poklopila, ali smo ih šest-sedam proveli u radu. Sjećam se, a bio je tada već igrač Utaha, jedno smo ljeto radili u Dubrovniku, u dvorani bez klime u kojoj je temperatura dosezala i 40 stupnjeva pa bi po treningu izgubio i dva kilograma.

Što se radilo da bi to omogućilo Bojanu da u 34. godini igra svoju najefikasniju sezonu?

– To je prije svega stalno nadograđivanje igre. Kao elitni šuter on je u NBA ligi vrlo brzo postao starter nakon čega je, stalnim radom, postao igrač koji ne čeka u kutu loptu, već može sam sebi kreirati šut. Prva faza je bila popraviti dribling i danas on može poentirati na puno više načina nego kada je došao u NBA ligu.

A jedan od načina je i šut s bacanjem unazad (fadeaway).

– Na igri na niskom postu počeli smo raditi u proljeće 2016. uoči onog sjajnog ljeta u kojem je postao najbolji strijelac Olimpijskih igara. Sjećam se da je tada s nama radio i Lukša Andrić koji je od njega desetak centimetara viši i koji mu je bio idealan partner za razvijati tu vještinu, i "kemijski", jer su bili dobri prijatelji, i po gabaritima.

Razlika je u dodatnom radu

Prof. dr. Igor Jukić s KIF-a ustvrdio je da u današnjem loptačkom sportu razlika nastaje u dodatnom radu, izvan kluba, u slobodnom vremenu u što vjeruje i Lutz:

– Sjećam se kako je Bojan oduševljen kada je počeo raditi s Perom Kuterovcem na fizikalijama. U nama je našao ljude s kojima se razumije i rad od kojeg će imati benefite. Zbog rada na vlastitom tijelu on je fizički 10 godina nepromijenjen. Nešto što je bilo mladost i predispozicija danas je dodatni rad.

A tako nešto, sažeto u jednoj rečenici, nedavno je kazao i sam Bojan:

– Najvažniji su treninzi koje ste odradili na dane kad vam se baš nije treniralo.