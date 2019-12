Bjelica: Nećemo glavom kroz zid, ali idemo po pobjedu!

Dan odluke je stigao, Dinamo od 18.55 sati (HTV 2) igra svoju posljednju utakmicu u skupini ovogodišnje Lige prvaka. I za razliku od godina kada je u tom elitnom natjecanju u zadnjem golu tek pokušavao zabiti gol ili osvojiti svoj prvi bod, ove je sezone Dinamo u tom najjačem klupskom natjecanju i dalje “živ”.

Nije bilo puno onih koji su vjerovali da je, bez obzira na sjajnu sezonu u Europskoj ligi, Dinamo konkurentan i u Ligi prvaka, da će se boriti za nastavak natjecanja u proljetnom nokaut-dijelu, da će tražiti put do drugog mjesta.

Manchester City je postao neuhvatljiv na prvoj poziciji, no u posljednjem kolu traži se drugi putnik za ostanak u ovom natjecanju, a trećeplasirana momčad će u utješno proljeće Europske lige.

Dinamo je toliko toga dobroga već napravio, Bjelica i njegovo društvo već su uspjeli samom činjenicom da su se ravnopravno borili sa svima.

Razmontirali su Atalantu u Zagrebu, junački se branili u Manchesteru na Etihadu, u dvije utakmice bili su bliži pobjedama nad Šahtarom i velika je šteta što su nisu barem u jednoj utakmici pobijedili, bar u onoj zagrebačkoj kad su prosuli 3:1 u zadnjim sekundama. Samo su protiv Atalante na San Siru igrali slabo.

Nakon te utakmice Dinamov trener Nenad Bjelica najavio je:

– Atalanta je bila u poziciji u kojoj je mogla ići u maksimalni rizik, nije imala što izgubiti. Sad ćemo mi protiv Cityja biti u takvoj poziciji, ići ćemo na maksimalni rizik protiv Cityja.

I sad je stigao taj dan odluke, je li Bjelica promijenio mišljenje o totalnom riziku?

– Nemamo mi prostora za kalkulacije i kombinacije, u poziciji smo da nam igra samo pobjeda. Naravno da nećemo ići glavom kroz zid, protiv takvog suparnika ne možeš ići maksimalno otvoreno jer te oni odmah kazne. Naravno da moramo biti oprezni, ali sa željom da pobijedimo – kazao je Bjelica.

Da, plavi će morati biti jako pametni uz to što će biti maksimalno “napaljeni”, nikako ne smiju izgorjeti u prevelikoj želji. I tu će do početka utakmice Bjelica imati najviše posla, uz to što će morati dobro posložiti ideju igre, morat će raditi i na psihologiji.

No, Bjelica je tu već pokazao umijeće. I ako sve bude sjajno posloženo, i ako Manchester City ne bude imao svoj dan, plavima će trebati i jako puno sreće da bi stigli do te željene pobjede.

Koja, ako Dinamo i dođe danas do nje nad ovim moćnim suparnikom neće biti dovoljna za ostanak u Ligi prvaka ako Šahtar pobijedi Atalantu.

Događanja u Harkivu u svakom slučaju, bez obzira na rezultat Dinama s Cityjem, izuzetno su važna za konačni poredak tri kluba u borbi za drugo i treće mjesto.

Na kladionicama City je večeras favorit u dvoboju protiv Dinama. Tečaj na pobjedu engleske momčadi je 1.70, a na trijumf hrvatskog prvaka je 5.

Koeficijent na neodlučan ishod je 4.70. Po kladioničarskim tečajnim listama Dinamo ima veće šanse za pobjedu protiv Cityja nego Arsenal (koeficijent na pobjedu topnika je 6), koji u nedjelju u engleskoj ligi igra derbi protiv Guardioline družine.

