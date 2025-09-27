Zoran Mamić viđen na velikom derbiju, glavna je tema medija u susjedstvu

Veliki sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva privukao je ogromnu pozornost javnosti, a tribine stadiona Grbavica bile su gotovo ispunjene do posljednjeg mjesta. Ipak, osim same utakmice, glavna tema medija u susjedstvu postao je jedan neočekivani gost u svečanoj loži. Riječ je o Zoranu Mamiću, bivšem igraču, treneru i sportskom direktoru Dinama, čiji je dolazak na utakmicu praktički potvrdio ono o čemu se posljednjih dana nagađalo – njegov novi angažman u bosanskohercegovačkom nogometu.

Kako su mediji u BiH, poput portala SportSport.ba, prvi i najavili, Mamić preuzima ulogu sportskog savjetnika u Sarajevu. Njegov zadatak bit će pomoći klubu s Koševa u pronalaženju sportskih rješenja i strukturiranju sportskog segmenta. Iako se još čeka službena potvrda kluba, njegovo prisustvo na najvećoj utakmici koju klub igra, i to u društvu klupskih čelnika, ne ostavlja prostora za sumnju da je dogovor postignut i da će uskoro biti i formaliziran. Mamićev dolazak predstavlja značajan potez za klub koji traži put povratka u vrh tamošnjeg nogometa.

Mamić nije bio jedino poznato nogometno lice na tribinama Grbavice. Društvo mu je pravio izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, što je i očekivano s obzirom na to da gradski derbi uvijek nudi priliku za praćenje potencijalnih reprezentativaca. Prisutnost velikog broja poznatih osoba iz sportskog i javnog života uobičajena je slika kada snage odmjeravaju dva najveća sarajevska rivala, a ovog puta je dolazak bivšeg Dinamovog direktora cijelom događaju dao dodatnu dimenziju i regionalni odjek.