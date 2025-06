Bivši inženjer F1 i NASA-e o novoj tehnologiji koja mijenja svijet: 'I naftna industrija zna da nema izbora'

Tijekom dvodnevnih utrka Svjetskog prvenstva električnih glisera (E1) imali smo priliku popričati s izvršnim direktorom i jednim od osnivača ovog natjecanja koje okuplja svjetski slavne vlasnike timova kao što su LeBron James, Didier Drogba, Tom Brady i Will Smith. A riječ je o 52-godišnjem Talijanu Rodiju Bassu, rođenom Napolitancu, zrakoplovnom inženjeru, koji je karijeru započeo u NASA-i a nastavio u Formuli 1 (Ferrari, Red Bull) da bi se posljednjih godina posvetio utrkama čamaca koji ne zagađuju okoliš.

Čija je ideja bila da se utrke E1 Svjetskog prvenstva održavaju u Dubrovniku?

- Razgovore smo počeli prije godinu i pol. Došao sam razgovarati s gradonačelnikom Frankovićem i on je od prve podržao ideju. Pokušali smo to i prošle godine ali je bilo premalo vremena i nije bilo dovoljno sredstava za potporu. I zato smo se odlučili napraviti dobar posao za sljedeću godinu. Imali smo nevjerojatan doprinos od hrvatskog Powerboating Cluba i ljudi poput Sandre, Damjana, Alena, Joška i to što smo mi ovdje jest zbog njihove nevjerojatne energije. Oni su prepoznali da je ovo dobar doprinos Dubrovniku i da bi njihov grad trebao biti u našem kalendaru. Kada sam pak imao čast sresti čelne ljudi vaše državne vlasti u Dubrovniku, tada sam shvatio zašto trebamo biti ovdje. Jer, Dubrovnik može odigrati vrlo važnu ulogu u "plavoj ekonomiji". S idejom da malo trčim po gradu vidio sam transparente "Poštujte Dubrovnik". S jedne strane možete vidjeti da svi razumiju vrijednost turizma a s druge strane znaju da to mora biti održivo a to je točno ono što mi pokušavamo činiti. Mi imamo utrke na četiri kontinenta, lani samo na dva, a sljedeće godine ćemo možda dodati još jedan kontinent. Gdje god idemo certificiramo se kao ISO 20121, standard za održivo upravljanje. Što znači da ne kreiramo nikakav negativan utjecaj na prizorište a, naravno, naš gliser je zavjet našeg etosa. Nema valova, nema buke i nema emisije štetnih plinova. I zato kombinacija E1 i Dubrovnika ima smisla.

Jasno je da kod električnih motora nema buke ni emisije, no kako ste uspjeli da nema valova?

- Tehnologija je prilično stara koja je sada obnovljena s America's Cupom. U pitanju su jedriličarska krilca. Naša dizajnerica Sofie Horne, Norvežanka, izašla je s tom idejom da "ptice lete po vodi". Ja sam pak vodio proces razvoja ali i sastavljanja broda, dakako s inženjerima i dostavljačima. Treba sam veliki tim. Vidio sam vrijednost tih krilaca jer donose nevjerojatnu učinkovitost, a današnje tehnologije trebaju učinkovitost. Jer, ova tehnologija nema domet i karakteristike koje ima standardna tehnologija. No, radimo na stabilnosti ove tehnologije, krilaca, a ona donose atrakciju jer takav gliser nije lako voziti pa piloti daju dodatnu vrijednost. Mi mislimo da brzina nije važna jer komercijalni brodovi imaju brzine od 10 do 30 čvorova a mi imamo 50 čvorova. Zapravo, 52 čvora s nekim modifikacijama koje uvodimo da bismo prešli preko 55 čvorova što je više od 100 kilometara na sat. Iskreno, mi niti ne trebamo više. Kada sam kao inženjer radio u Formuli 1, vidio sam motore koji mogu voziti 400 kilometara na sat. Ne žalim za tim vremenima, naučio sam puno i to od najboljih no mi si više ne možemo to dopustiti. Svijet se kreće od maksimalne snage i top brzine prema maksimalnoj učinkovitosti i velikom ubrzanju. Zahvaljujući električnim motorima može vrlo brzo do maksimalne učinkovitosti i može "letjeti" po vodi.

Jeste li zadovoljni kako su vaši dubrovački domaćini odradili svoj dio posla?

- Ja sam vrlo zadovoljan. Kada smo došli ovdje radi dubinske analize moj tim je vidio da je, logistički, to kompleksno mjesto održavanja. No, podrška koju smo dobili od lokalnih partnera bila je velika. Organizacija u hotelu Excelsior i podrška od kompanije ALH je apsolutno besprijekorna i svi se ponašaju kao istinski partneri i prijatelji. I ovo smo izgradili zajedno. Izgradili smo partnerstvo pa i više od toga. Rekao bih da smo, i mi i oni, u ovome dioničari. No, to me ne iznenađuje jer ljudi koji žive uz more imaju takav etos. To su ljudi koji će, ako vide brod u nevolji, odmah pojuriti pomoći. To je "plavi" mozak, način razmišljanja. Ja sam iz Napulja i meni je to tako poznato. Lica koja vidim, njihov izraz lica, ponašanje, meni je sve to poznato jer more je zajednička točka.

Jeste li imali tehničkih problema sa starim dijelom grada u kojem nema prometa i u kojeg kamioni ne mogu ući?

- Morali smo ići pet milja sjevernije i odande su piloti vozili glisere do parkinga u luci starog grada. Za ostatak opreme dobili smo pomoć od lokalnih organizatora.

Što može biti unaprijeđeno?

- Volio bih imati veću aktivaciju oko navijača. Mi imam "fan zone", naš akceleracijski festival koji je na plaži. Imamo dva velika ekrana, postolje, bit će i simulator no ja bih volio i više od toga i s više ljudi. Očekujem da nas više ljudi gleda. Osim toga, grad poput Dubrovnika već bi trebao imati infrastrukturu za punjenje koju možemo upotrijebiti. I mi smo ponudili tu priliku da ostavimo našu punilačku infrastrukturu. Pričat ćemo o tome s lokalnim vlastima. Dobro je to i za njih i za sve buduće goste s električnim brodovima koji će onda htjeti doći u Dubrovnik, bude li u njemu punjača. Čak i jedan bio bi velik simbol predanosti prirodi.

Koliko vam to znači što je Vlada RH zainteresirana za ovaj projekt?

- Bio sam impresioniran. Imao sam čast susresti premijera i ministra sporta, ministra infrastrukture, ministricu kulture i mogao sam opipljivo vidjeti da postoji strategija. Vidio sam da pričaju s ljudima, čak i turistima, i propituju što je dobro za buduće naraštaje. Vaš premijer priča jako dobro talijanski. Ne znam ja političke detalje no kada vidite ljude koji su došli iz glavnog grada da bi vidjeli što su to podržali i nakon par sati se vratiti, to govori da su ozbiljni oko mora, održivosti, plave ekonomije. Kao i oko sporta koji je ambasador ovih vrijednosti. Za mene je to sjajan primjer.

Ove godine ćete imati sedam utrka. Planirate li imati više?

- U tri-četiri godine imat ćemo oko 15 utrka. Sljedeće sezone ćemo imati između sedam i devet. Imamo nekoliko uznapredovalih razgovora koji će biti finalizirani krajem godine. Želim izgraditi bogat kalendar, neku vrstu članskog kluba i tko god bude u kalendaru mora imati priču za ispričati, tehnologiju za pokazati i najbolju praksu održivosti i plave ekonomije. Inače, jeste li čuli priču oko naših oznaka. Naše bove su zapravo dronovi. Mi im zadamo koordinate putem GPS-a i oni se, uz pomoć elektromotora, sami pozicioniraju za potrebe utrke. Dakle, ne treba nam sidro i tako ne oštećujemo morsko dno.

Osim ovih slavnih imena koja su već uključena u priču, postoje li druge slavne osobe koje se žele uključiti u ovu priču?

- Postoje. Imamo najmanje deset razgovora. Želimo privući neku ženu. Imamo Gabrielu, partnericu od Didiera Drogbe, koja je vrlo aktivna, no želimo ih više. Interes je velik no mi smo sada izbirljivi jer želimo imati 12 timova, ne više, a sada ih je devet. Možda ćemo nekoga dodati već u narednim utrkama.

Što je bazična razlika u snazi i brzini vaših i klasičnih, benzinskih, glisera?

- Naši gliseri su sporiji od klasičnih koji koriste standardnu tehnologiju, baziranu na termalnim motorima. Njihova učinkovitost je između 27 i 30 posto a učinkovitost naših električnih motora je 98 posto. Naravno, gorivo ima veću gustoću energije nego baterija. No, kao inženjer i tehnolog mogu vam reći da se baterije razvijaju jako brzo, s dodavanjem novih materijala. Razvoj se događa i mi s tim moramo nastaviti jer naš planet to od nas traži. Planet već krvari. Dakle, razlika postoji, no mi ne moramo biti brži. Nas nije briga za brzinu, nama je stalo do učinkovitosti i ubrzanja. Vi se inače ne smijete utrkivati blizu obali, no mi možemo. Mi smo blizu obale ali vrlo sigurni po ljude na plaži i naše pilote.

Kao što ste spomenuli, bili ste inženjer u Formuli 1. Što je vaše najbolje iskustvo iz tog dijela profesionalnog života koje ste donijeli u ovu novu karijeru.

- Naravno, donio sam sa sobom kompetencije, razumijevanje inženjeringa sustava, kako tehnički tako i poslovno. Imam sposobnost zumiranja i donošenja dobrih procjena odnosno odvajanja nebitnog od prioriteta. Broj dva je stalno napredovanje. Ja neumoljivo želim napredovati svaki dan, barem jedan milimetar dnevno. U mom osobnom životu i mom poslu. Nekad je to stresno, no to je nužno ako pokrenete novu sportsku platformu u samo četiri godine od prezentacije u powerpointu.

Koliko ste godina bili u Ferrariju i Red Bullu?

- Pet u Ferrariju i tri u Red Bullu. Bio sam inženjer Rubensa Barrichella ali i dio pet Ferrarijevih timskih naslova. U Red Bullu sam pak bio dio priče Davida Coultharda i prvog postolja za ovaj tim. Nakon toga sam pokrenuo startup i izgradio novo natjecanje, E1 Grand Prix, ali samo s tehničke strane. Radio sam za neke promotore iz Južne Afrike i Velike Britanije. Bio sam i direktor McLaren Applied koji razvija napredne tehnološke solucije u moto sportu.

Osim s Barrichellom, s kim ste još radili od poznatih imena Formule 1?

- Schumacher, Masa, Vettel, Coulthard, Weber.

Kada ste bili inženjer u timu Formuli 1? Kada nešto ne ide dobro, svi najčešće gledaju inženjera?

- To je prva stvar koju naučiš kada sudjeluješ u utrkama, što god da je tvoja rola. Prije svega, kompetencija i zabave, postoji život pilota. I zato je to veliki osjećaj odgovornosti. Moraš raditi na poboljšanju svojih alata kako bi izbjegao pogreške i štete. Takav pristup imamo i ovdje u ovom poslu.

Radili ste s velikim imenima Formule 1. Tko je od njih na vas ostavio najsnažniji dojam?

- Svi su izvrsni i pokušavaju napredovati. No, ako moram izabrati jednog, Michael Schumacher je bio nevjerojatan. Razina samodiscipline koju je on imao je bilo nešto što nikad nisam vidio u svom životu. On je poput Ronalda, radio je iste stvari ali 25 godina prije. Rubens je bio vrlo dobar u razumijevanju limita motora pokušavajući pomoći inženjerima. Coulthard je vrlo snažan utrkivač, psihološki pripremljen dobro a i jako dobro je čitao utrke. Kada sam radio u McLaren Appliedu imao sam priliku slušati što za vrijeme utrke govori Fernando Alonso i bio sam silno impresioniran s njegovom sposobnošću "čitanja" utrke, razumijevanja strategije i automobila.

Što je bila Schumacherova najbolja karakteristika za volanom?

- On je mogao voziti bilo što. Čak i kada bi došao do limita automobila on bi gurao dalje da bude što brži. Bio je dobar u tome da je na limitu već od prvog kruga. Nije se morao zagrijati. Uvijek je bio na limitu. Ostali su se trebali ubrzavati i tako gurati do limita, no Michael je bio odmah na limitu.

Koliko je bilo stresno po vas kada ste čuli što se Schumacheru dogodilo?

- Zvučalo je kao nešto nemoguće jer to je čovjek koji je vozio na granici brzine ne imajući incident. Bilo mi ga je žao, kao i obitelji, jer je sjajan čovjek. On zaslužuje svu sreću a bio je nevjerojatno pehističan što me podsjeća na to da je život sjajan dar. I zato moramo biti zahvalni na svakoj datoj nam minuti.

Tko je još na vas ostavio snažan dojam iz svijeta brzina?

- Drugi, pilot s kojim sam bio impresioniran bio je motociklist Valentino Rossi. On je sjeo u Ferrarijev bolid za zabavu, došao je dvaput u dva tjedna, i krenuo vrlo sporo, skromno. Nije se ponašao kao "Mister Speed" nego je učio polako i onda je dospio do zavidne, čak natjecateljske, razine. U tom drugom tjednu, već je u prvom krugu startao tamo gdje je stao za prvog dolaska što mi govori da je razumio sve. Dokaz je to njegove izvrsnosti. Vi kada pričate s Tomom Bradyjem ili Rafom Nadalom, vi osjetite da oni žele unapređivati sve aspekte života ali prirodno. To je za mene bilo emotivno jer sam mogao prepoznati njihovu energiju.

Koliko su oni zapravo zainteresirani za ovo što financiraju?

- Jako su zainteresirani ali i kompetitivni, kako sa sportskog tako i poslovnog stajališta. Podržavaju svoje timove da rastu.

Niti jedan od njih nije došao u Dubrovnik.

- Mi smo potvrdili Dubrovnik ove godine prilično kasno a to su ljudi koji su rasprodani po cijelu godinu. No, čuo sam se s nekolicinom od njih i rekli su mi, bude li utrke u Dubrovniku i sljedeće godine, da će najmanje dvojica, trojica doći.

Možemo li očekivati da će se uskoro elektrificirati i Formula 1?

- Ne mogu, jer Formula E ima ekskluzivnu licenciju za električna natjecanja. No, činjenica je da se Formula 1 pomaknula sa 10 posto kompletne snage od električnog punjenja na 50 posto u sljedećoj generaciji. Da bi bili vjerodostojni, oni razumiju da moraju učiniti nešto u tom smjeru. Formulu E smo osnovali moj poslovni partner Alejandro Agag i to još prije 10 godina i imam prvenstvo od 15 utrka. A ubrzanje tih automobila veće je od današnje Formule 1.

Hoće li se to dopasti naftnoj industriji?

- Oni to poštuju jer to je i njihova strategija jer će se doći do točke kada će morati prijeći na struju. Neće imati drugog izbora. Doduše, nafta nije vrag. Istina, ona ima utjecaj na zagađenje no ona nam omogućuje da civiliziramo svijet u kojem živimo. Trebamo naftu da idemo kroz nju i iza nje. Naravno, moramo razmišljati o učinkovitijim solucijama. Uostalom, ovo je nepobitno. Motori na gorivo imaju 27 posto učinkovitosti a električni motor 98 posto. Stvar je samo da moramo razvijati baterije i imat ćemo puno učinkovitiju soluciju.

Koliko dugo ste radili za NASA-u?

- Moj diplomski sadržavao je temu i zrakoplovnog inženjerstva i onda su me angažirali da završim projekt. Kada sam to završio mogao sam ostati no ja sam poslao molbu u Ferrari, što bi svaki Talijan napravio na mom mjestu, i on su me uzeli.