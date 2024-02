BiH sudac opisao jednu situaciju s Lukom Modrićem. Potez kapetana vatrenih neće nikada zaboraviti

Bosanskohercegovački sudac Ifran Peljto gostovao je na N1 televiziji, a govorio je o susretu između Reala i Leipziga, našem kapetanu Luki Modriću i ostalim aktualnim temama. Peljto je imao zahtjevan susret u Ligi prvaka između bikova i kraljeva, koji je završio pobjedom Reala od 0:1.

Kod pitanja smije li mu netko prići na poluvremenu, opisao je situaciju s Modrićem.

- Oni to komentiraju, to je normalno, to je sport. Postoji veliki broj kamera. Naša je svlačionica bila blizu Realove. U jednom trenutku dolazi Luka Modrić i kaže ‘sunarodnjaci, samo da vas pozdravim’. Igrao je u našoj ligi, tu je Zrinjski, BiH liga i najbolji igrač svijeta. Napravio je gestu dostojnu najboljeg igrača svijeta. Pokazao je nešto što je ostalo među nama ljudima i sportašima, a čovjeku bude drago što ga je pozdravio najbolji igrač svijeta - rekao je BiH sudac.

Podsjetimo, naš nogometni čarobnjak ima ugovor s Realom do ljeta tekuće sezone, a pojedini mediji pišu da ga žele saudijski klubovi.