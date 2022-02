'Bengalsi su bili odlični, ali u ključnim trenucima su se ukazali Aaron Donald i Cooper Kupp'

Najveći šou u američkom sportu održan je u nedjelju na SoFi stadionu u Los Angelesu gdje su LA Ramsi osvojili Super Bowl svladavši u dramatičnoj utakmici najveće iznenađenje sezone Cincinnati Bengalse 23:20.

Utakmicu nam je za portal Vecernji.hr prokomentirao Sven Curiš, nekadašnji igrač hrvatskog kluba Zagreb Patriots, a danas igrač bečkog kluba Danube Dragons.

Foto: Jim Ruymen/NEWSCOM Los Angeles Rams defensive end Aaron Donald (99) leads the celebration after defeating the Cincinnati Bengals 23-20 in Super Bowl LVI at SoFi Stadium in Los Angeles on Sunday, February 13, 2022. Photo by Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom Photo: Jim Ruymen/NEWSCOM

"Dobili smo jedan veoma zanimljiv Super Bowl i gustu utakmicu kao što to uvijek priželjkujemo za finale same sezone. Bengalsi su sigurno najbolja priča ove sezone. Od prošlosezonskog omjera 4-11 su uspjeli ove sezone doći do naslova u svojoj diviziji i svladali su prva dva nositelja svoje konferencije (Tennessee Titans i Kansas City Chiefs) na putu do finala. Najviše se pričalo od te ekipe o Joe Burrowu (quarterback) i Ja'Marr Chaseu (wide receiver) koji su igrali već zajedno na sveučilištu LSU. Najviše me iznenadila odlična igra njihove defenzivne linije koja je uspjela u nekim napadima LA Ramsa zadržati njihovog quarterbacka Matthewa Stafforda. Imali su cijelo vrijeme dobre izglede za pobjedu, ali u zadnjoj četvrtini su se za Ramse u ključnim trenucima ukazali Aaron Donald (jedan od najboljih obrambenih igrača lige) i Cooper Kupp (wide receiver) koji je zasluženo dobio MVP nagradu za ovaj Super Bowl", opisao je Curiš uzbudljivo finale.

Foto: Privatni album

Analizirao je malo i kako su Ramsi strateški isplanirali trasu do Lombardijevog trofeja.

"Ramsima se ovog puta all-in politika isplatila. Sjetimo se kad su došli do Super Bowla prije 3 godine. Tada su prvi put krenuli s velikim akvizicijama prije svega u obrani (Aqib Talib, Marcus Peters, Ndamukong Suh) dok je njihov tadašnji quarterback Jared Goff bio na rookie ugovoru. Tada su imali još u napadu opasnog running backa Todda Gurleya i uzeli su još za tu sezonu kao pojačanje wide receivera Brandina Cooksa. Tada je već sve izgledalo super i bili su spremni uzeti naslov, no na putu su im tada stali New England Patriotsi u finalu predvođeni super obranom i najvećim igračem ikad Tomom Bradyjem. Ove sezone se mogla nagovijestiti ista politika kad su razmijenili Jareda Goffa i nekoliko izbora na draftu za Matthewa Stafforda, tada quarterbacka Detroit Lionsa. Tijekom sezone se to potvrdilo akvizicijom Odella Beckhama Juniora (wide receiver) iz Cleveland Brownsa i Vona Millera (linebacker) iz Denver Broncosa. Iako su kroz sezonu znali neočekivano izgubiti neke utakmice (pr. San Francisco 49ers), kroz playoff su pokazali da znaju dobiti guste utakmice", poručuje nekadašnji igrač Zagreb Patriotsa na poziciji wide receivera.

Foto: Kirby Lee/REUTERS Feb 7, 2022; Westlake Village, CA, USA; Los Angeles Rams fans react during Super Bowl LVI Opening Night at Oaks Christian High School. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports Photo: Kirby Lee/REUTERS

Pobjedom Ramsa u NFL-u se dogodio simpatični kuriozitet. Naime, do lani nije se nikad dogodilo da pobjednička momčad odigra Super Bowl na svom stadionu, a sad se to dogodilo dvaput zaredom. Prvo je to lani uspjelo Tampa Bay Buccaneersima koje je Tom Brady već u prvoj sezoni u novom dresu odveo do naslova, a sada je to uspjelo i Ramsima. Ima li usporedbe Bucsa i Ramsa po načinu kako su dogradili momčad velikim zvijezdama da bi došlo do prstena? Curiš ipak ističe da su njihove priče vrlo različite.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS American Football - NFL - Super Bowl LVI - Cincinnati Bengals v Los Angeles Rams - SoFi Stadium, Inglewood, California, United States - February 13, 2022 Los Angeles Rams' Odell Beckham Jr. scores a touchdown REUTERS/Mike Segar Photo: MIKE SEGAR/REUTERS

"Neki bi takvu all-in politiku usporedili s onim što su napravili Tampa Bay Buccaneersi akvizicijom Toma Bradyja prije 2 godine, kada je nakon njega još mnogo igrača dovedeno da se ekipa pojača. Osobno smatram da je Tampina priča bila drugačija prvenstveno zbog samog Bradyja. On je dao ogroman doprinos promjeni klupske kulture i akvizicijama igrača gdje su neki samo zbog Bradyja došli u Bucse. Čak se njegov veliki prijatelj Rob Gronkowski (tight end) vratio iz mirovine samo da može još jednom s njim zaigrati. Odlaskom Bradyja u mirovinu predviđam da će se Bucsi nažalost vratiti u ono stanje u kojem su bili prije njega (prosječnost u najboljem slučaju) jer ključnim igračima ističe ugovor i nema klub dovoljno novaca da ih sve zadrži", zaključuje Sven Curiš.

U svakom slučaju ovaj nevjerojatni mini niz od dvije sezone zaredom u kojima su osvajači imali sreću igrati na svom stadionu vjerojatno će stati u novoj sezoni. Osim ako Arizona Cardinalsi nauče igrati odlično kroz cijelu sezonu, a ne samo u prvoj polovici. Naime, domaćin Super Bowla 2023. bit će stadion State Farm u Glendaleu u Arizoni. Cardinalsi su ove sezone imali odličan start, dugo su držali najbolji omjer lige, ali su u završnici sezone posve posrnuli pa čak nisu osvojili niti diviziju (pretekli su ih upravo završni pobjednici Ramsi).