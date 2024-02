Belgija svladala Hrvatsku (3-1): Bergs nadigrao Ajdukovića

OBRANILA NASLOV

Dominacija Arine u Australiji. U 2 godine izgubila jedan set, nije je omelo skandiranje Palestini

Ujedno je osvojila i 14. turnirski naslov u karijeri. Za Sabaljenku ovo je bilo treće finale na najvećim turnirima, pri čemu drugo uzastopno slavlje u Melbourneu nakon što je u rujnu prošle godine izgubila u finalu US Opena od Amerikanke Coco Gauff (6:2, 3:6, 2:6). Zheng do sada nije stigla dalje od četvrtfinala na velikim turnirima, a postala je tek druga kineska igračica koja je izborila finale Grand Slama. Prije nje to je uspjelo Li Na, koja je 2011. osvojila Roland Garros, a 2014. Australian Open.