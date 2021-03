Bayer Leverkusen smijenio trenera Petera Bosza

Njemački nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen objavio je u utorak da je zbog niza loših rezultata raskinuo ugovor s trenerom prve momčadi Peterom Boszom, a na njegovu poziciju postavio Hannesa Wolffa.

Nizozemski stručnjak Peter Bosz na klupu Bayera stigao je 2019. i prošle sezone bio na pragu plasmana u Ligu prvaka osvojivši peto mjesto u Bundesligi.

Bayer je u prvih 12 kola ostvario osam pobjeda i četiri remija te bio vodeća momčad Bundeslige, da bi domaćim porazom od Bayerna u 13. kolu izgubio prvo mjesto uoči zimske stanke. No, u ovoj kalendarskoj godini momčad je u 13 kola ostvarila tek tri pobjede i doživjela sedam poraza te se trenutačno nalazi na šestom mjestu s 40 bodova.

Prve četiri momčadi Bundeslige će se plasirati u Ligu prvaka, a četvrtoplasirani Eintracht Bayeru bježi za sedam bodova. Do kraja prvenstva ostalo je osam kola, a klub je u priopćenju istaknuo kako je cilj u ovoj sezoni ostvariti plasman u Europu.

"Gledajući naš nogometni razvoj posljednjih tjedana, došli smo do zaključka da je rastanak s Peterom Boszom neizbježan", izjavio je direktor Bayera Rudi Voeller.

Nizozemca će zamijeniti izbornik njemačke reprezentacije do 18 godina 39-godišnji Hannes Wolff s kojim je Bayer dogovorio suradnju do kraja ove sezone. Wolff je do sada vodio Stuttgart i HSV.

"Hannesova nogometna filozofija se poklapa s našom vizijom kako bi trebao Bayer igrati: intenzivno, napadački, agresivno i atraktivno. Naravno, i uspješno. Naše međunarodne ambicije i dalje postoje. Trenutačno smo šesti, držimo mjesto koje vodi u Europsku ligu i cilj nam je barem to zadržati", rekao je sportski direktor Simon Rolfes.

Bayeru za vratom pušu četiri momčadi. Union Berlin ima 38 bodova, Freiburg je na 37, a po 36 imaju Stuttgart i Borussia Moenchengladbach.