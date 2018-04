Barcelona na korak do polufinala, Roma si zabila dva autogola

U prvom dvoboju četvrtfinala Lige prvaka nogometaši Barcelone slavili su na svom Nou Campu protiv Rome s 4-1 (1-0) i stekli veliku prednost pred uzvrat u Rimu 10. travnja.

Vlastitu mrežu su pogađala čak dva igrača Rome - Daniele de Rossi (38) i Konstatinos Manolas (56), strijelci su za katalonsku momčad još bili Gerard Pique (59) i Luis Suarez (87), dok je Edin Džeko (80) pogodio za Rimljane.

Barcelona je uz veliku dozu sreće lakše od očekivanoga došla do visoke pobjede nad Romom i praktički osigurala polufinale. Prva dva gola Barce bili su zapravo nesretni autogolovi igrača Rome, a i preostala dva pogotka katalonskog diva postignuta su uz veliku pomoć Talijana, koji su tako zapravo sami sebe izbacili.

Prvu veliku priliku na utakmici imao Rakitić koji je iskosa s 16 metara uputio prizeman udarac koji je odsjeo na lijevoj vratnici. U 28. minuti Suarezov udarac sjajno brani vratar Alisson, a Barcelona je svoju dominaciju realizirala u 38. minuti kada je filigransku akciju Inieste i Messija pokušao presjeći kapetan Rome de Rossi, ali je nesretno - i neobranjivo - pogodio vlastitu mrežu. U 53. minuti uslijedio je prvi Messijev udarac na utakmici, no pucao je ravno u vratara. Nesreća Rome nastavila se u 56. minuti kada su po drugi puta pogodili vlastitu mrežu. Rakitić je ubacio za Umtitija, a prije braniča Barcelone loptu za zahvatio igrač Rome Manolas koji je u pokušaju da izbije loptu pogodio prvo vratnicu, a potom mu se lopta vratila i od njegova koljena završila u mreži. Bio je to čak peti autogol u korist Barcelone u ovoj sezoni Lige prvaka. Šok nakon drugog gola potrajao je još tri minute, udarac Suareza obranio je Alisson, ali se lopta odbila točno na nogu Piquea, kome nije bilo teško postići treći gol na utakmici. U 78. minuti Roma je konačno došla do velike prilike - Ter Stegen je jako pogriješio predavši loptu Talijanima, ali se uspio vratiti i čudesno obraniti udarac Defrela. Minutu kasnije Ter Stegen je izveo lijepu paradu nakon udarca Perottia, ali je u sljedećem napadu vratar Barcelone ipak kapitulirao. Prizeman ubačaj Perottija prihvatio je Džeko i neobranjivo iz blizine pogodio mrežu. Roma je zaigrala puno hrabrije, ali su potom primili i četvrti gol, opet nakon velike pogreške. Ubačaj Gomesa s lijeve strane branič Rome Fazio nije uspio kontrolirati i praktički namjestio Suarezu, koji ne griješi iz blizine za rutinsku i visoku pobjedu Barcelone.

BARCELONA - ROMA 4-1

Pred 91.000 gledatelja na stadionu Nou Camp sudio je Danny Makkelie iz Nizozemske.

Strijelci: 1-0 De Rossi (38ag), 2-0 Manolas (56ag), 3-0 Pique (59), 3-1 Džeko (80), 4-1 L. Suarez (87)

BARCELONA: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Sergi Roberto (Gomes, 83), RAKITIĆ, Busquets (Paulinho, 66), Iniesta (D. Suarez, 85)- Messi, Luis Suarez

AS ROMA: Alisson - Peres, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini (Gonalons, 60), De Rossi (Defrel, 76), Strootman - Florenzi (El Shaaraawy,72) Džeko, Perotti