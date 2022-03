Barcelona do polufinala uz rekordnu posjetu od koje zastaje dah

Nogometašice Barcelone izborile su plasman u polufinale Lige prvakinja pobijedivši ekipu Real Madrida sa 5-2 u susretu igranom na stadionu Camp Nou pred 91.553 gledatelja što je rekordna poseta u ženskom nogometu. Nakon što je u prvom susretu četvrtfinala Barcelona u Madridu slavila sa 3-1, u uzvratu na Camp Nou pred nevjerojatnih 91.553 gledatelja deklasirala je madridsku ekipu sa 5-2.

Time je ogled Barce i Reala postala najgledanija utakmica u povijesti ženskog nogometa. Dosadašnji rekord u ženskom klupskom nogometu držala je utakmica između Atletico Madrida i Barcelona koju je 2019. na Wanda Metropolitano stadionu pratilo 60.739 gledatelja.

Rekord na utakmicama reprezentacija do sada je držalo finale Svjetskog prvenstva 1999. godine kada je ogled SAD i Kine na Rose Bowlu pratilo 90.185 gledatelja.

Zanimljivo, najveća posjećenost Barcine muške ekipe na Nou Campu ove sezone je 86.422 gledatelja.

"Nisam niti zamišljala da ću igrati pred rasprodanim stadionom, no došlo je vrijeme za to," rekla je Alexia Putellas, najbolja igračica Barcelone koja je u studenom proglašena i najboljom igračicom svijeta.

FC Barcelona's Alexia Putellas celebrates with teammates after the match

"Mnoge djevojke sanjale su da mogu igrati na tako posebnoj pozornici," dodala je "La Reina" ili "Kraljica" kako je zovu koja je večeras zabila jedan pogodak.

Ženski nogometni klub katalonskog velikana svoje utakmice običn igra na stadionu Johan Cruyff, koji ima kapacitet od 6.000 gledatelja.

Djevojkama je čestitao i trener muške momčadi Xavi usporedivši ih s 'Dream Teamom' Johana Cruyffa, kao i sa ekipom u kojoj je igrao pod Pepom Guardiolom.

"Već nekoliko godina ženski tim nam pokazuje kako se igra, kako se bori, kako su gladne trofeja unatoč tome što su osvojile sve prošle godine', rekao je Xavi dodavši: "One su pravi primjer za našu momčad."

Barcelona je prošle sezone osvojila tri trofeja - Ligu prvakinja, prvenstvo i Kup. Međutim, ove sezone su djevojke u nemilosrdnoj formi, pobijedivši u svih 37 utakmica u službenim natjecanjima.

U ožujku su osvojile španjolski Superkup, a potom i osigurale španjolsku titulu, te dogurale do polufinala Lige prvakinja, te nacionalnog Kupa. U polufuinalu Lige prvakinja očekuje ih ogled protiv ekipa Wolfsburga ili Arsenala.

