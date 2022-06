Austrijski klub nepogrešivo dovodi hrvatske talente: Prepoznali trojicu vatrenih i sjajnog Roka Šimića

Uz Dinamovu, Hajdukovu, Osijekovu i Lokomotivinu, najveći udio sadašnjih i budućih A reprezentativaca Hrvatske dala je jedna od najboljih europskih nogometnih akademija, ona Red Bull Salzburga.

Trenutačno su u kadru hrvatske A selekcije trojica nogometaša koja su prošla kroz Salzburgov laboratorij, Duje-Ćaleta Car (25), Marin Pongračić (24) i Luka Sučić (19), dok prema vatrenima nezadrživo nadire i predvodnik selekcije U-21, vrsni golgeter Roko Šimić (19). Zahvaljujući razgranatoj mreži skauta u svakom dijelu svijeta, Red Bull Salzburgu praktički ne može promaknuti nijedan iole talentiraniji dječak, najmanje u našoj regiji, za koju je zadužen skaut Srećko Kurbaša, nekadašnji nogometaš Zagreba.

Uočili su i Antu Ćorića

Tako je svojedobno austrijski klub u 11. godini uočio darovitost zagrebačkoga dječaka Ante Ćorića, koji će poslije postati Dinamova zvijezda, a prošle godine Red Bull u svoje je redove doveo najtalentiranijega istarskoga nogometaša, Rocca Žikovića, rođenoga 2005. godine.

Red Bullov skauting postao je već prepoznatljiv u europskim okvirima, vodeći se načelom “locirati, identificirati, afirmirati, transferirati”. Ta sposobnost Salzburgovih skauta periodično pobire ovacije, praktički u svakome prijelaznom roku.

Evo primjera jednoga od najzvučnijih imena europskog nogometa. U siječnju 2019. godine, kada je bio 18-godišnjak, norveški vunderkind Erling Braut Haaland iz norveškog je Moldea iznenađujuće prešao u redove Red Bull Salzburga, iako je imao i privlačnije opcije, primjerice Leeds United, u kojemu je nekada igrao njegov otac.

Obitelj Haaland procijenila je kako je za mladića u usponu karijere austrijska liga idealan poligon za napredovanje. Njegov transfer iz Norveške u Austriju bio je težak osam milijuna eura. Četiri godine poslije, njegova je tržišna vrijednost 150 milijuna eura!

No, vratimo se našim nogometašima u Red Bullu. Tko zna bi li, primjerice, Duje Ćaleta-Car postao ovo što jest da nije bilo Salzburga. Naime, Duje je već s 15 i pol godina debitirao za Šibenik u drugoj ligi, a sa 16 je uočen i transferiran u Salzburg. U jednom od intervjua kazao nam je kako mu je to bio prijelomni trenutak karijere.

– Sa 16 godina prešao sam u Red Bull, koji me proslijedio u redove trećeligaša Paschinga. Bila je to dobra odluka jer mi je omogućila prilagodbu na austrijski sustav rada, njihov mentalitet. Tada je sa mnom išao otac Damir, na čemu ću mu uvijek biti zahvalan, jer da nije on bio tada sa mnom, ne znam kako bih izdržao tamo sam. Zahtijevao je život u Linzu velika odricanja, pogotovo za tako mladoga čovjeka, ali izdržao sam sve, bio sam spreman za najzahtjevnije zadaće i uspio sam. Sretan sam i ponosan zbog svega što sam u Austriji postigao – kazao nam je Duje.

Stasiti je Šibenčanin u Red Bullu prošao i upravo ovo što trenutačno prolazi Roko Šimić, a prije njega i Luka Sučić – posudbu u drugoligaša Liefering. Kada je napokon bio sazrio za prvu momčad Red Bulla, u njoj je skupio 130 nastupa u svim natjecanjima, a u ljeto 2018. godine bio je prodan u Marseille za 19 milijuna eura.

U ljeto 2017. godine Red Bull Salzburg uočio je nadarenost tada 20-godišnjega stopera Münchena 1860 Marina Pongračića. Otkupili su ga za milijun, a za tri godine, nakon 55 nastupa za RBS, prodali u Wolfsburg za devet milijuna eura.

Niz stranih zvijezda

Novi hrvatski A reprezentativac Luka Sučić rođen je u Linzu. Naravno da takav talent nije mogao proći nezapaženo.

– Počeo sam igrati u lokalnim klubovima Alkovenu i Edelweissu, a od 13. godine član sam Red Bull Salzburga. Skauti Red Bulla uočili su me na nekim pionirskim turnirima. Željeli su me potom vidjeti i u utakmici koju je moj klub igrao protiv njih. Odigrali smo 2:2, ja sam zabio gol i asistirao i nakon toga su mi rekli da bi me željeli vidjeti u svojim redovima – ispričao nam je Sučić, čija je tržišna vrijednost po Transfermarktu 20 milijuna eura.

Roko Šimić kupljen je iz Lokomotive za četiri milijuna eura, a za istu svotu prije deset godina Red Bull kupio je od Metza Senegalca, tada 20-godišnjega Sadija Manéa. Dvije godine poslije prodali su ga u Southampton za 23 milijuna eura. Danas je Mané jedan od najtraženijih napadača u Europi.

Još je niz primjera izvanredne Salzburgove sportsko-poslovne strategije. Amerikanca Brendena Aaronsona pronašli su u Philadelphiji; kupljen za 12,7, a prodan u Leeds za 32,3 milijuna eura. Taj će Amerikanac biti zvijezda SP-a u Kataru. Ima 21 godinu.

Sjajni Nijemac Karim Adeyemi također je, poput naših igrača, prošao kaljenje u Lieferingu nakon što je sa 16 godina doveden iz malog njemačkog kluba Unterhachinga. Danas, s 20 godina, Adeyemi je zvijezda Borussije Dortmund, koja ga je kupila za 30 milijuna eura, i njemačke A reprezentacije. Stvorio ga je Red Bull Salzburg.

Sličan put imao je i stoper Bayerna, Francuz Dayot Upamecano; Valenciennes, pa sa 17 godina u Red Bull, odnosno Liefering, pa Leipzig i Bayern, do tržišne vrijednosti od 40 milijuna eura.

