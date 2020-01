Ante Žižić ostvario peti 'double-double' u karijeri

Odličan učinak imao je hrvatski centar Ante Žižić koji je za 25 minuta postigao 15 poena (šut 6/7) uz 12 skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu, ali su njegovi Cleveland Cavaliersi pred svojim navijačima poraženi sa 103-118 od Minnesote.

Žižiću je to bio peti 'double-double' učinak u NBA karijeri, a prvi u ovoj sezoni.

Minnesota je u Clevelandu imala 25 koševa (92-77) u 35. minuti, da bi Cleveland u 40. minuti poveo s 97-96 nakon trice Dantea Exuma koji je nedavno stigao Cavaliersima iz Utah Jazza te na ovoj utakmici s 28 koševa postigao osobni rekord. Australac je 24 poena ubacio u drugom poluvremenu.

Minnesota je ipak u završnici došla do zaslužene pobjede zahvaljujući svojim starterima koji su ukupno ubacili 87 koševa. Od toga je centar Gorgui Dieng postigao 22 poena uz 13 skokova, a razigravač Shabazz Napier je imao 21 koš i sedam asistencija. Andrew Wiggins i Robert Covington su postigli po 15 poena svaki.

Los Angeles Lakersi svladali su Detroit Pistonse sa 106-99, a na putu do pobjede su igrače gostujuće momčadi 20 puta zaustavili blokadama u pokušaju šuta, što je samo jedna manje od klupskog rekorda postavljenog prije gotovo 38 godina.

Prednjačio je centar Anthony Davis koji je osam puta blokirao suparnike, a osim toga je imao 24 koša i 11 skokova. LeBron James je po deveti put ove sezone ostvario 'triple-double' učinak s 21 košem, 14 skokova i 11 asistencija. Nadmoći Lakersa pod košem pomogao je i Dwight Howard s 11 poema, devet skokova i pet blokada. Pistonse je predvodio Derrick Rose s 28 koševa, dok je Andre Drummond imao 12 poena, 18 skokova i četiri blokade.

U Staples Centeru je bio dvostruki program, a prije Lakersa do pobjede su stigli i Clippersi koji su sa 135-132 nadigrali New York Knickse. Gosti su u prvom poluvremenu imali 16 koševa prednosti, ali do pred kraj treće četvrtine domaća momčad je preokretom došla do 15 poena viška.

No, Knicksi se nisu predavali i u završnici su došli u više navrata do tri koša zaostatka, ali ne i bliže od toga. Clippersi su bili bez Kawhija Leonarda koji propušta igrati dvije utakmice dan za danom.

Montrezl Harrell je s 34 koša predvodio strijelce domaćih, dok su po 32 poena ubacili Paul George i Lou Williams. Clippersi su prvi put u povijesti imali trojicu igrača s 30 i više koševa u istoj utakmici. Kod Knicksa je najbolji bio Marcus Morris s 38 koševa.

Startni centar Clippersa Ivica Zubac igrao je 12 minuta te ubacio četiri koša (šut 2/3), uz dva skoka.

Na domaćem terenu slavio je i Miami koji je sa 122-111 nadigrao Portland. Trail Blazersi nijednom nisu bili u prednosti, a Miami je u trećoj četvrtini došao do najvećih +24 i bez većih poteškoća mirno došao do 17. domaće pobjede u 18 nastupa. Slovenski razigravač Goran Dragić je s 29 koševa i 13 asistencija bio najbolji kod Heata za koje nije nastupio Jimmy Butler. Bam Adebayo je ubacio 20, a Derrick Jones 19 poena.

Trail Blazerse je predvodio Damian Lillard s 34 koša i 12 asistencija. Mario Hezonja je dobio 19 i pol minuta i drugu utakmicu zaredom ubacio 10 koševa (šut 4/6), nakon što se dva tjedna nije igrao zbog bolova u leđima. Hezonja je uz to imao po dvije blokade i dvije osvojene lopte te po jednu asistenciju i skok.

Jednu od dvije gostujuće pobjede ostvario je Memphis koji je sa 121-114 slavio u Phoenixu, a najistaknutiji pojedinac gostiju bio je litavski centar Jonas Valančiunas s 30 koševa uz osam skokova i četiri asistencije, predvodeći petoricu igrača Grizzliesa s dvoznamenkastim učinkom. Kod Sunsa je najbolji bio Devin Booker s 40 koševa i tako postao prvim igračem Phoenixa koji je u šest utakmica zaredom postigao barem 30 koševa.

Dario Šarić je izgubio mjesto u početnoj postavi i minutažu. Igrao je samo šest minuta, pogodio svoj jedini šut za dva poena te imao jedan skok i jednu blokadu.