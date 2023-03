Ante Čačić se osvrnuo na priče da će dobiti otkaz i komentirao je li u sukobu sa Šimićem

Trener Dinama Ante Čačić uoči sutrašnjeg dvoboja s Rijekom u 26. kolu SuperSport HNL-a održao je konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo mnogih aktualnosti. Osvrnuo se na poraze od Šibenika i Istre.

- Imali smo puno prilika, gosti su dvaput izvlačili loptu iz praznoga gola i onda su uslijedila dva gostovanja bez našega kapetana Ademija, Perića, Ivanušeca i Šutala u utakmici u kojima smo imali posjed 71 naprema 29 posto. Imali smo 16 pokušaja naprema 4, a dali smo jedan gol, a protivnik dva. Bili smo dominantni i napravili smo dvije kardinalne greške i primili dva gola. Ista stvar se ponovila i u Puli gdje smo imali veliki posjed protiv Istre koja ima dobre mehanizme izlaska iz zadnje linije. Bili smo bez Ademija, Šutala, Perića i skoro cijelu utakmicu bez Ivanušeca. To sam prezentirao igračima da te pobjeda nekad može odvesti u krivu ulicu pa tako i poraz.

Igrati ozbiljan nogomet na terenima u Šibeniku i Puli je nemoguće. Dovedite Arsenal tamo i vidjet ćete kako će igrati. To je problem za hrvatski nogomet, igrati nogomet na podlozi koja nije odgovarajuća - rekao je Čačić.

Smetaju li ga priče o otkazu?

- Dinamo je ostvario sve sportske ciljeve. Osvojio je prvenstvo, igrao je Ligu prvaka, berićetna godina u potpunosti s financijske strane. U reprezentaciji smo imali četiri igrača na SP-u, u nju smo vratili Petkovića koji je zabio Brazilu, a Oršić za broncu.

Livaković je bio među najboljim golmanima turnira. U ovoj sezoni suvereno držimo prvo mjesto, imamo pozive u mlađim reprezentacijama za 21 igrača i Dinamo nije ni u kakvim problemima. Dinamo je ušao u rezultatsku rupu zbog okolnosti koje sam rekao.

Je li razgovarao sa sportskim direktorom, odnosno sobom?

- Jesam. Ma, gledajte, za trenera su najvažniji porazi. Kad se pobjeđuje svi su zaslužni, ali kad se gubi najveća odgovornost je na treneru i on je taj koji mora davati odgovore i koji mora vratiti momčad na pravi put. Ponavljam, Dinamo na obje utakmice ove zadnje nije posrnuo nego smo na takvim terenima limitirani.

Protiv nas svatko igra maksimalno organizirano i odgovorno i u ako takvim utakmicama ne zabiješ gol, postaneš nervozan i utakmica može krivo otići. Martin Baturina nije zaboravio igrati nogomet, ali nemoguće je igrati u takvim uvjetima.

Ademi odlazi iz Dinama, posljednju utakmicu odigrat će protiv Rijeke.

- Igrati bez Ademija ćemo se morati naviknuti, a to smo probali u ove dvije utakmice. On je posebna tema za sutra, igra oproštajnu utakmicu nakon 13 godina. Dao je svoje najbolje godine Dinamu, a Dinamo je dao njemu jako puno ako se sjetimo one situacije s dopingom.

Sad mu Dinamo ispunjava želju da, dok je u nekom naponu snage, materijalno osigura budućnost svoje obitelji. Ne želi biti teret Dinamu, želi napustiti Dinamo kad je na vrhu. On je legenda kluba i ne znam koji igrač u povijesti je dao toliko Dinamu. U svim segmentima s igračke i ljudske strane je zaslužio da mu sutrašnja utakmica ostane u lijepom sjećanju.

Je li u sukobu s Darijom Šimićem?

- Šimić? Ja sam isključivo fokusiran na derbi. Dario Šimić je dijete ovoga kluba koji je kroz klub i reprezentaciju proslavio hrvatski nogomet. On nije došao ovdje razgrađivati ono što je dobro nego nadograđivati ga. Nema nikakvog rata u Dinamu, a mi smo svi u zadatku dobrog Dinama, a Dinamo je trenutačno jako dobar.

Šteta da se nakon ove skupštine stavio fokus puno više na skupštinare i članove uprave nego na neposredne proizvođače. To je možda maknulo fokus nekih igrača s lopte i terena na ovo što je njima manje bitno - zaključio je Čačić.

