ANKETA Žiri i čitatelji VL-a biraju Vaterpolista godine, izaberite jednog od devetorice veličanstvenih

Kako kalendarska godina izmiče, tako stiže i vrijeme za proglašenje najuspješnijih sportaša. A u Večernjakovu tercetu godišnjih trofeja već je postalo nepisano pravilo da se prvo dodjeljuje "Vaterpolist godine", statua akademskog kipara Stipe Sikirice. A ona će u "Noći hrvatskog vaterpola", svojevrsnoj godišnjoj svetkovini, završiti u rukama najuspješnijeg protagonista u godini na izmaku u najtrofejnijem hrvatskom ekipnom sportu.

Počelo je s Igorom Milanovićem

U godini u kojoj je reprezentacija osvojila deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu i u kojoj je dubrovački Jug bio pobjednik Regionalne lige, a splitski Jadran državni prvak, igrački se isticao niz vaterpolista čije učinke valja uzeti u razmatranje pri rangiranju sedmorice najboljih u kalendarskoj godini 2023.

>> Čitatelji Večernjaka sudjeluju u izboru Vaterpolista godine. Glasujte u našoj anketi

Maro Joković, Loren Fatović i vratar Toni Popadić predvodili su Jug pri osvajanju Regionalne vaterpolske lige i to im je pošlo za rukom usred Beograda. Nakon što su u polufinalu pobijedili domaćina Novi Beograd, a u finalu splitski Jadran. I jedne i druge nakon izvođenja peteraca u čijem se branjenu isticao Toni Popadić.

Povratnik u reprezentaciju, centar Luka Lončar s Pro Reccom bio je klupski prvak Europe. Nije bio nositelj, ali je pridonosio. A svestrani Rino Burić, prvak Hrvatske s Jadranom, bio je najbolji igrač Prvenstva Hrvatske (MVP), a njegov suigrač moćne desnice Jerko Marinić Kragić najbolji strijelac.

Poput Lončara, od reprezentacije se oprostio i Andro Bušlje, no on se nije vratio kapici s kvadratićima, ali imao je važnu ulogu u najboljoj grčkoj momčadi Olympiakosu, čija vrata brani prvi vratar hrvatske reprezentacije Marko Bijač. Doduše, grčki klub očekivao je puno više od zapinjanja u četvrtfinalu Lige prvaka pa im to u ovoj anketi baš i neće biti od pomoći. Ali Bijaču hoće to što je standardni vratar hrvatskih dupina.

Luka Bukić bio je jedan od standardnijih reprezentativaca na SP-u, na kojem je dobar trag ostavio i njegov klupski kolega, jadranaš Zvonimir Butić, a hrvatske boje u Fukuoki branio je i ljevoruki Rus s hrvatskom putovnicom Konstantin Harkov. Prvi sidraš nacionalne vrste, a sada je to u Jadranu, bio je Josip Vrlić, čovjek od najveće koristi kada treba iznuditi igrača više, a uz njega je taj težak posao sidraša obavljao kapetan reprezentacije Ivan Krapić. Internacionalac Ante Vukičević s Marseilleom je bio prvak Francuske, a Marko Žuvela jaka poluga regionalnog prvaka Juga.

Za razliku od prijašnjih izbora, ove smo godine drukčije modelirali proces izbora. I dalje ćemo imati sedmoricu izbornika, pri čemu će onaj sedmi biti čitatelji, kako Večernjakovi tako i pratitelji mrežne stranice Hrvatskog vaterpolskog saveza.

I ove će godine glasati odreda velikani ovog sporta – Goran Sukno, Frano Vićan, Petar Muslim, Božo Vuletić, Damir Polić i Boško Lozica. Sedmi član, nimalo manje važan, bit ćete vi, dragi, čitatelji, koji svoj glas za vaterpolista godine možete dati na Večernjakovim mrežnim stranicama baš kao i na službenom portalu Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Ova anketa započeta je još u bivšoj SFRJ, negdje pri njezinu kraju, i prva tri trofeja osvojio je Igor Milanović, prvi kao igrač Partizana, a iduća dva kao član zagrebačke Mladosti. Naslijedio ga je Perica Bukić u sezoni u kojoj je Pero bio na "ispomoći" u Jadranu kako bi klub sa Zvončaca tog 29. veljače osvojio prvi međunarodni trofej hrvatskog klupskog sporta.

Tri puta zaredom za vaterpolista godine izabran je i vratar Siniša Školneković, dva puta s kapicom Mladosti, a treći put kao igrač Jadrana.

Sidraš se 'usidrio' pet puta

Rekorder ovog izbora dugogodišnji je Jugov sidraš Mile Smodlaka, koji je čak pet puta proglašavan igračem godine, pri čemu je taj laskavi naslov 1999. podijelio s Dubravkom Šimencom.

Kad se činilo da bi upravo on mogao dostići Smodlaku, Sandro Sukno ostao je na tri trofeja jer je, iz zdravstvenih razloga, morao prerano završiti karijeru. A za održivost ove tradicije svakako nam valja zahvaliti bivšim Večernjakovim vaterpolskim kroničarima Branku Vukini i Antonu Filiću, koji su to radili s velikom posvećenošću.

Proglašenje najbolje sedmorke, a potom i Večernjakova ovogodišnjeg laureata održat će se u "Noći vaterpola" 17. prosinca ove godine u zagrebačkom multifunkcionalnom prostoru Petom kupeu.