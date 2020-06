Andrej Kramarić: Mama i tata su gledali kakve bolove trpim, još uvijek imam probleme

Genijalni, nevjerojatno lucidni i hladnokrvni strijelac Andrej Kramarić (29), jutro nakon najvećega dana u karijeri, kad je zabio četiri pogotka Borussiji Dortmund, još je uvijek slagao dojmove iz kuće duhova na Westfalenu. Kaže da ga je na oproštaju od sezone posebno ganula gesta suigrača.

– Običaj je da, kada igrač postigne hat-trick u ligi petice, zadrži loptu s te utakmice. Prošli put, kada sam zabio tri komada Hannoveru (27. travnja 2018., nap.a.), na to sam bio zaboravio. No sada sam je zadovoljstvom uzeo i odnio doma, a na dres i na loptu potpisali su mi se svi suigrači, trener, sportski direktor, oružari, fizioterapeuti... Taj ću dan doista pamtiti cijeloga života, jer ne događa se često, nekome možda i nikada, da zabiješ četiri gola na utakmici. Još k tome i takvome suparniku – kazao nam je oduševljeni Kramarić.

Nikada ovakav odmor

Naš reprezentativac od danas je u Zagrebu. U nedjelju je još išao u posjet bakama u Bednju, a ovih dana krenut će i prema moru.

– Nikada nisam imao ovako dug odmor. Slobodni smo do početka kolovoza, a prvenstvo počinje tek 11. rujna. Sada će se prvi put dogoditi da ću u novoj sezoni prvo zaigrati za reprezentaciju, početkom rujna u Ligi nacija, a tek nakon toga u Bundesligi – nastavlja Kramarić.

Dugo će pamtiti ovu sezonu, ne samo zbog stanke zbog epidemije koronavirusa, nego i zbog činjenice da mu je karijera patila zbog misteriozne ozljede gležnja. Zanimljivo, Andreju je pojava koronavirusa na neki način išla naruku, jer da nije zbog nje bilo odgode Eura, on na njemu vjerojatno ne bi nastupio.

– Da Euro nije bio odgođen, vjerojatno bi me to natjeralo da ranije krenem u proces izlječenja. Još uvijek imam neke sitne probleme, premda ih ne osjećam kada je najbitnije, tijekom treninga i na utakmicama. Mogu igrati slobodno, međutim, još uvijek ne dobivam neke pokrete stopala – ističe Andrej.

Ključni trenutak sezone, važniji čak i od ove četvorke Borussiji Dortmund, dogodio se jednoga posebnoga dana u svibnju, kada je Andrej u Zagrebu posjetio stručnjaka za ovakve vrste ozljeda Marinka Smolčića. Da nije bilo njegovih ruku, vjerojatno ne bi bilo ni ove četvorke.

– Da, poslije posjeta Marinku Smolčiću prvi put sam se malo bolje osjećao. Naravno da nije bilo idealno ni tada, da on nije mogao sto posto zaliječiti tu ozljedu, ali već tjedan prije toga bio sam odlučio da ću stisnuti zube i pokušati trenirati i igrati normalno. Baš da se testiram, da vidim koliko daleko mogu dogurati u toj boli. No taj mi je stručnjak osposobio nogu, pokreti stopala bili su bolji nego prije i dao mi je dodatno samopouzdanje. Jer prije toga tri mjeseca nisam vidio nikakav pomak u odnosu na prvi dan. Borio sam se sam sa sobom i pobijedio samoga sebe – s puno emocija u glasu priča Andrej i nastavlja:

– Taj posjet Smolčiću dogodio se 10. svibnja, to je taj ključni datum sezone. Proveo sam kod njega, s mamom i tatom koji su gledali kakve bolove trpim, čak pet sati. Toga dana ‘popravio’ sam stopalo i sve je krenulo nabolje. Zanimljivo, moj najbolji prijatelj i kum Tin Požgajčić toga dana ima rođendan, kao i njegova mama, a i sin mu se rodio 10. svibnja ove godine. Uz mene su, naravno, cijelo vrijeme oporavka i karantene bili moja djevojka Mia te moji roditelji, koji su cijelo to vrijeme ‘živjeli’ moje bolove i davali mi potporu. Kažem, ni sad situacija nije idealna, ali nadam se da će mirovanje i boravak na našemu moru pomoći da sve bude do kraja sanirano.

Uzor mi je bio Šuker

Koga ste kao klinac kopirali?

– Uzor mi je definitivno bio Šuker. Kao klinac sam ga pratio i obožavao kao igrača. Šuker je bio ‘taj’, i eto baš sam imao sreću da sam mogao učiti od Hrvata. Od stranih igrača volio sam Ronaldinha i Brazilca Ronalda, ali ako me pitate za najvećega svih vremena, onda je to Messi. Najbolji koji se ikada rodio i takav se više nikada neće roditi.

Hoćete li za vrijeme odmora otići na koju utakmicu Prve HNL?

– Razmišljao sam o tome. Dobio sam poziv iz Rijeke za utakmicu Rijeka – Dinamo 5. srpnja, ali to još nije sto posto sigurno. Ne znam hoću li stići, jer istoga dana kum ima krstitke prvoga djeteta – zaključio je Andrej Kramarić, osmi na listi najboljih hrvatskih topnika u ligama petice, ali jedini među njima koji je sve svoje pogotke postigao za isti klub.