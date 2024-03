Analiza stručnjaka: Šteta je da gubimo Gvardiola, a jedan igrač posebno je oduševio

Dvojica bivših nogometnih reprezentativaca, Goran Vlaović (51) i Zoran Vulić (62), dali su svoj osvrt na nastup vatrenih na turniru u Egiptu.

- Taj turnir nam je trebao kako bismo iskoristili mogućnost da se dečki okupe, provedu neko vrijeme zajedno, da se međusobno još dodatno 'osjete', te da odigraju neke utakmice u kojima će se isprobati i mogućnosti potencijalnih novih reprezentativaca. Po svim tim pitanjima, turnir je bio uspješan; pa čak i ga da nismo osvojili, bilo bi uspješno – u tom slučaju dobili bismo sliku o eventualnim problemima koje bismo imali vremena ispraviti do Eura – kaže Vlaović.

Jesmo li trebali izabrati jače suparnike, s obzirom da nas takvi čekaju na Europskom prvenstvu; Španjolska i Italija?

- To je dvojbeno, na to pitanje nema ispravnoga odgovora. Kada igraš jače utakmice, pa eventualno u njima doživiš poraz, odmah se stvara negativna atmosfera; ne samo unutar momčadi, nego i u javnosti, pa onda to još više utječe na momčad. S druge strane, ako u nekim utakmicama pobijediš lagano, to ti može dati krivu sliku. Zato na ove utakmice treba gledati kao one koje su ispunile svoju svrhu. Pročitao sam kako je termin iz svijeta businessa 'team building' prenesen na nogomet, dakle bila je to akcija u kojoj su dečki trenirali skupa, družili se, razgovarali, odigrali utakmice, a izbornik isprobao potencijalne igrače za budućnost. Rezultat nije bio primaran, ali je svakako dobro da smo pobijedili. Premda nam te pobjede neće ništa novoga reći u kontekstu nadolazećih utakmica sa Španjolskom i Italijom.

Vidjeli ste Petkovića na djelu, Petkovića koji je dao gol, dakle imamo centarfora za Euro na kojega se možemo osloniti?

- Koliko god sam svojedobno ukazivao na to kako je Petković predaleko od gola, da ne igra poziciju centarfora nego se više ubacuje na poziciju razigravača, desetke, toliko je u utakmici protiv Egipta bio centarfor kakvoga trebamo. I mogu samo poželjeti da takav bude na Europskom prvenstvu jer ovdje je pokazao da može. Naravno, na Euru će igrati protiv kvalitetnijih suparnika i utakmice će biti puno većega značaja, međutim – on to može! Ja sam zaista pozitivno iznenađen Bruninom prezentacijom.

Imate li dojam da Bruno drugačije igra u Dinamu u odnosu na reprezentaciju?

- Činjenica je da u reprezentaciji ima puno više igrača koji mogu donijeti loptu i razigrati napadača, pa onda i nema potrebu biti razigravač. Međutim, on je i reprezentaciji znao, kao i Kramarić, s pozicije napadača pretjerano ulaziti u sredinu. Kada imate takav vezni red, jedan od najjačih na svijetu, onda nemate problem s držanjem lopte, i tada centarfore koji znaju igrati povuče igra, te zbog toga ostajemo malo sterilni prema naprijed. To smo do sada kompenzirali s Perišićem, koji je bio najveća ofenzivna snaga i brže rješavao stvari u napadu, a sada kada ga nema – a ne znamo hoćemo li moći računati na njega – moramo pronaći neke nove načine ugrožavanja gola.

Je li to Pjaca?

- Pjacu sam prije ovoga turnira gotovo pa bio zaboravio, odnosno nisam ga vidio kao startera, a on me također u Kairu oduševio. On je igrač koji na krilnoj poziciji može biti velika snaga reprezentacije, samo treba pojačati još onu završnu stvar – udarce nakon proboja, kako bi bio još opasniji – istaknuo je Vlaović, a onda poželio reći i ovo:

- Lovro Majer me oduševio! Već neko dulje vrijeme imao sam osjećaj da ga se nedovoljno koristi, iako – naravno – postoji neka hijerarhija u reprezentaciji, i ona se mora poštovati. Međutim, Lovro Majer već dulje vrijeme me u utakmicama reprezentacije oduševljava, jer nema skrupula, niti respekta prema suparniku; od davanja fantastičnih dubinskih lopti, do fenomenalnih centaršuteva, te šuteva. Kovačić ima svoje kvalitete, na kraju krajeva zasluženo je tu gdje jest i ima tolike trofeje, ali kada teško stvaramo šanse ili teško postižemo golove, onda nam i te kako treba igrač poput Majera.

Zoran Vulić slaže se kako je boravak u Egiptu bio koristan.

- Svrha je ispunjena, reprezentacija je odigrala dvije dobre utakmice, bio je to dobar team building. Svi su igrali, nitko se nije ozlijedio. Meni je malo žao što to nisu bile utakmice s jačim europskim suparnicima, tako da dobijemo jači podražaj uoči Eura. Premda ne treba podcijeniti Egipat; treba ga pobijediti kod kuće, pred 80 tisuća gledatelja.

Efikasnost nam nije bila često svojstvena?

- Pripremni turnir nema intenzitet i naboj kvalifikacijskih utakmica ili onih na Euru ili SP-u, pa se tu ne igra baš tako čvrsta obrana. Stoga to možda i nije prava slika moći reprezentacije. Međutim, mi sliku o našoj reprezentaciji imamo, ona je druga, pa treća na svijetu – to se nikada ne smije zaboraviti! Ja bih recimo volio da smo u Egiptu dobili jednoga ili dvojicu igrača koji bi zabili po dva gola, to bi mi bilo draže nego da su zabila četvorica. A među njima je samo jedan isturena špica, Petković, za kojega mi je drago da je zabio. On će nam biti jako potreban na Euru. Inače, puno važniji ciklus pripremnih utakmica bit će nam onaj u lipnju, kada ćemo se uigravati, a sada smo se razigravali.

Kako vam se sviđa ideja o Gvardiolu na poziciji lijevoga braniča? Je li njemu to prirodno, ili bismo trebali imati klasničnoga lijevoga braniča kao alternativu Sosi?

- Trebali bismo imati još jednoga klasičnoga lijevoga beka, iako – zlu ne trebalo - na toj poziciji možemo koristiti i Gvardiola. Ali, moramo znati da naša reprezentacija ne igra kao Manchester Citya. Bilo bi šteta gubiti Gvardiola na lijevome braniču, osobito ako imamo igrača kao što je Borna Barišić. Na toga momka se i te kako možemo osloniti; radi se o odličnom igraču, koji dugi niz godina kvalitetno igra u Škotskoj i namješta golove – dodao je Vulić.