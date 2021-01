Ana Jelušić Black otkrila Večernjem da čeka prinovu, donosimo ekskluzivne fotografije!

Ana Jelušić Black (34), bivša hrvatska skijaška reprezentativka nastanjena u Švicarskoj, silno se obradovala dometima hrvatskih slalomaša tijekom muške sljemenske utrke Svjetskog kupa. Da ćemo u jednoj utrci imati trojicu među prvih 15, a četvrtog na 23. mjestu, o tome se do ove srijede samo sanjarilo, a sada je to činjenica.

– Meni to nije iznenađenje jer svi ti dečki su i do sada pokazivali da im je mjesto među najboljih 30, no dosad im se nije posrećilo. Zapravo, svima se posložilo u jednom danu. Može se reći i da su iskoristili domaći teren. Doduše, Sljeme je više puta pokazalo da ima i draž, ali i prokletstvo domaćeg terena – kazuje hrvatska skijašica s najboljim ženskim rezultatom na Sljemenu (2. mjesto iz 2007.) i dodaje:

Rodešu je ovo trebalo

– Za moje tadašnje skijanje Sljeme možda nije imalo idealnu konfiguraciju staze, no cijeli taj ugođaj da su stalno oko tebe ljudi koje znaš i čiju podršku uživaš, to je nešto što utječe na tvoj rezultat.

Ono što Anu posebno raduje jest da je svaki od četvorice slalomaša postigao ono što mu je u ovom času trebalo.

– Rodešu je trebala jedna utrka da se posloži jer neki put vam treba da samom sebi dokažete da možete i da krenete prema vrhu. Vidović je pokazao da mu Sljeme leži. S jedne strane on ima dodatnu dozu opterećenja jer sam financira sezonu, a s druge strane za svoje rezultate nikome ne mora odgovarati. Samuel je iskoristio najpovoljniji startni broj u drugoj vožnji hrabro se spustivši.

Jer mogao je on ići i na sigurno, no možeš ti u više utrka u nizu osvojiti pokoji bod i to ti manje vrijedi nego ovo 15. mjesto koje je on postigao u jednoj utrci. A s dva-tri takva nastupa možeš napraviti veliku razliku.

Zubčić se očito jako dobro osjeća u svojoj koži, pogotovo sada kada u slalomu ima startni broj 16. Drago mi je što se i dečki s visokim startnim brojevima nisu prepali druge vožnje, nego su napali i ostavili konkretan dojam.

Svi oni ovog će i idućeg vikenda nastupiti na skijalištima – Adelboden i Wengen – u zemlji u kojoj Ana živi i iz koje je vodila najavne sljemenske presice hrvatske reprezentacije.

– Utrke u ovim mjestima su ikone svjetskog skijanja. To su uvijek festivali skijaškog sporta pa će se ovdje itekako osjetiti nedostatak publike, no svi mi trebali bismo biti sretni što će se natjecanja ove sezone uopće održavati.

Kada smo prošli tjedan s Anom radili veliki intervju, čestitali smo joj na tome što će njena dvogodišnja kćerkica Nina uskoro dobiti društvo.

– Vidim da ste dobro informirani. Termin mi je kraj prvog, pri čemu ni ja ni suprug ne znamo spol bebe. To smo si ostavili za iznenađenje. Zamolili smo liječnike da nam ne govore.

No u vezi s tim zamolila nas je:

“Nina je svaki dan na snijegu”

– S obzirom na to da sam i ja dijelom angažirana oko Snježne kraljice, ja bih vas molila da tu temu ne otvaramo sve dok se natjecanja ne završe. Ne bih voljela da priča o mojoj trudnoći u određenom dijelu medija skrene pozornost sa zagrebačke utrke. Ne želim to zbog ljudi koji su radili na pripremi utrke i ogromnog truda koji su uložili. Nije u redu da se bilo čime skreće pažnja s njihova sjajno obavljenog posla. Znam ja kako to ide u našim modernim medijima, sport jest zanimljiv, no ono oko sporta još je zanimljivije.

Mudro i nesebično zbori mlada mama koja, čini se, vrlo dobro podnosi i visoki stadij trudnoće.

– Ja sam mama jedne dvogodišnjakinje koja je vrlo aktivna. Svaki dan je na skijama, guram je i vučem po snijegu i ništa od toga mi nije problem. Aktivan život trudnicama je uvijek dobrodošao. Doduše, ove zime nisam skijala jer sam tako obećala suprugu i svojoj mami. Manje zbog toga što bih ja eventualno pala, a više zbog mogućnosti da me netko pokupi na stazi, a u ovim gabaritima ja sam prilično velik cilj – našalila se Ana.

Priželjkuje li ova bivša vrhunska skijašica da joj djeca budu sportaši ili samo rekreativci?

– To je pitanje s kojim se bivši sportaši često susreću, a i suprug Travis i ja smo dosta razgovarali o tome. Nama je nebitno na kojoj će se razini baviti sportom, ali nam je vrlo bitno da se nečim bave. Da dobiju dimenziju kretanja što današnjim klincima nedostaje. Nećemo izbjegavati nuditi im skijanje, kojem će biti i izloženi, no ako im se ne bude svidjelo, neka probaju klizanje ili nešto drugo.

