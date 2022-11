Alen Bokšić: 'Predsjednik se derao na mene, jedan igrač je za mene najjači od svih'

Jedan od najboljih hrvatskih napadača svih vremena, Alen Bokšić, progovorio je za ugledni L'Equipe, rijetka je to prilika da ikonu HR nogometa vidimo u medijima.

Bokšić se u razgovoru prisjetio svojih igračkih dana iz tada vrlo jakog europskog prvaka Marseillea te odnosa sa pokojnim predsjednikom Bernardom Tapiejem, ali je i otkrio tko je najbolji igrač s kojim je igrao u bogatoj karijeri.

- Danas općenito malo gledam nogomet, ali pošto je Igor Tudor tu, da, pratim rezultate. Nisam vidio sve utakmice jer je u Splitu lijepo vrijeme, a ja uživam. Za mjesec-dva bit će mi hladno i sve ću gledati.

- Odigrao sam važnu utakmice kod kuće protiv Glasgow Rangersa, ne baš dobro… Već utakmice prije, u Nantesu, pobijedili smo 2-0 i zabio sam dva gola, ali nisam bio dobar. Zabio samo zato što smo stvarno bili jači od ostalih. Nisam trčao, jako me boljelo stopalo. Zatim, nakon Glasgowa, igrali smo u Saint-Étienneu gdje sam opet bio povrijeđen. Iste večeri zvoni mi kućni telefon, javim se i čujem: 'Dobro večer, Alene, ovdje tvoj predsjednik', a ja odgovaram: 'O, dobro večer, predsjedniče, kako ste?' Počeo se derati na mene, a onda me pitao kako sam ja. Odgovorio sam mu da sam u redu, a on je nastavio: 'Ne, nisi dobro, tri utakmice si šepao!' Kažem mu: 'Predsjedniče, boli me noga', jer mu to liječnik nije rekao, a on me pita: 'Jesi li napravio rendgensku snimku? Ne? Učini to ovaj tjedan, treniraj kako hoćeš ili ne treniraj, ali u subotu, za utakmicu, želim da budeš spreman!' - otkrio je jednu anegdotu s preminulim bivšim čelnikom OM-a.

- Bez sumnje, Chris Waddle. Iako nikad nisam igrao s njim, nego sam samo trenirao, ali on je radio te stvari… Sjećate li se utakmice protiv Milana (1-0, 1991.)? Bio je jedini igrač koji je izludio Paola Maldinija u cijeloj karijeri. A to je bio Maldini velikog doba, imao je 25 godina i vatrene noge. Zaljubljen sam u Waddlea, ludog talenta i sjajnog tipa. Iz Marseillea je 1992. otišao u Sheffield, pa ga 1993. više nije bilo, ali prije finala je nas je posjetio u hotelu i trenirao s nama. Možete li zamisliti da igrač iz drugog kluba danas dolazi trenirati s nekom momčadi prije finala Lige prvaka? Za mene je on najjači od svih i uvijek sam ga smatrao jako podcijenjenim - rekao je mišljenje o najboljem suigraču.

