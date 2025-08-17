Alarm u hrvatskom nogometu: Koliko igrača nikad nije napravilo kardiološki pregled?

Hrvatska udruga Nogometni sindikat (HUNS), institucija koja štiti prava nogometnih profesionalaca, osnovana u prosincu 2010. godine, kao jedno od najvažnijih područja svoga djelovanja postavlja bolesti srca nogometnih profesionalaca. Na žalost, povodi su bili tragični događaji na našim nogometnim travnjacima.

Koje akcije predlaže HUNS, koji su to događaji koji su potaknuli vaša nastojanja, s kim ste u kontaktu i s kakvom reakcijom, koliko vas u svemu što radite podržava Hrvatski nogometni savez?, pitali smo predsjednika HUNS-a Marija Jurića.

- Inicijativa “Čuvajmo sportska srca” pokrenuta je nakon tragične i iznenadne smrti 26-godišnjeg nogometaša Brune Bobana, našeg člana i sudionika Kampa igrača bez ugovora 2017. godine. Bruno je nastupio i na pripadajućem turniru, a samo osam mjeseci kasnije (24. ožujka 2018., nap.a.) srušio se tijekom utakmice u Slavonskom Brodu i preminuo na nogometnom terenu. Taj tragični događaj bio je snažan alarm koji nas je natjerao na duboko preispitivanje: jesmo li kao pojedinci i kao sustav mogli učiniti više? – kazao nam je Mario Jurić, pa nastavio:

- Osobno sam se prisjetio činjenice kako sam kao nogometni profesionalac svoj prvi ozbiljniji liječnički pregled, koji je uključivao ergometriju i ultrazvuk srca, obavio tek s 28 godina, prilikom potpisivanja ugovora u Rusiji. Sljedeći takav pregled napravio sam s 32 godine u NK Slaven Belupo. Po mom mišljenju – prekasno. Postavio sam si ključno pitanje: koliko mladih nogometaša trenira bez da je ikad napravilo temeljit kardiološki pregled? Pomisao na to djelovala mi je poput hodanja po minskom polju.

Jurić se, na žalost, u svojoj karijeri suočio sa tragedijama svojih prijatelja i suigrača – uzrokovanih srčanim anomalijama.

- Tijekom svoje karijere igrao sam s nekolicinom kolega koje je zadesila iznenadna srčana smrt. Bio sam suigrač Ivana Turine u Dinamu, koji je preminuo u snu. Malonogometni turnir „Kutija šibica” osvojio sam s Matom Čuljkom, kojemu je srce stalo na malom nogometu. Tu je i spomenuti Bruno Boban, kojeg smo svi u našoj organizaciji poznavali i voljeli. Preminuo je i Alen Pamić, sin mog bivšeg trenera Igora Pamića. Previše je to izgubljenih života da bismo ostali pasivni. Jasno je kako ne možemo spriječiti baš svaku tragediju, ali uspijemo li spriječiti i samo jednu, učinili smo razliku koja spašava život – naglasio je Jurić.

Što je HUNS konkretno poduzeo?

- Pokrenuta je inicijativa “Čuvajmo sportska srca”. Uz podršku međunarodne nogometne sindikalne organizacije FIFPro, osigurali smo sredstva za nabavu ultrazvučnog uređaja za pregled srca. Međutim, zakonska regulativa nije dopuštala da HUNS bude vlasnik tog uređaja; morali smo ga donirati. To je značilo da naši članovi ne mogu imati prioritet, niti smo mogli osigurati redovitu dostupnost pretraga, jer donacija ne dopušta protuuslugu. Na svakom koraku nailazili smo na zatvorena vrata i birokratske prepreke. Zahvaljujući razumijevanju i stručnim savjetima prof. dr. sc. Davora Labara iz KBC-a Rebro i prof. dr. sc. Šeparović Čikeš, dobili smo jasne smjernice za daljnje djelovanje. Nakon godina truda, razgovora, odbijenica i “administrativnog šamaranja”, 2021. godine započeli smo s ultrazvučnim pregledima srca za sve naše članove – kaže čelnik HUNS-a.

Danas je pregled srca: besplatan za sve članove HUNS-a, obvezan za sudionike Kampa igrača bez ugovora, obavlja ga specijalist dr. Matija Marković u poliklinici Vaš pregled. Rezultati HUNS-a, kaže Jurić, govore sami za sebe:

- Svi klubovi SuperSport HNL-a danas kao standardnu pretragu uvode UZV srca, svim sudionicima Kampa igrača bez ugovora koji provodi HUNS pod pokroviteljstvom FIFPro-a. UZV srca je obvezan. Iako imaju dostupne preglede u svojim profesionalnim klubovima, 120 profesionalnih igrača i veliki broj amatera napravili su UZV srca preko HUNS-a. Njih osmorica upućena su na dodatne pretrage zbog uočenih nepravilnosti. O važnosti i učinku ove akcije dovoljno govori i činjenica da je HNS prepoznao vrijednost projekta i kopirao HUNS-ov model – ističe Jurić.

Što još vaša Udruga može učiniti po pitanju prevencije dramatičnih zbivanja uslijed srčanih anomalija nogometaša?

- Unatoč svemu, i dalje zabrinjava činjenica kako liječnički pregledi za mlađe uzraste nisu dovoljno detaljni. Iako HNS provodi vlastitu inicijativu te prikuplja sredstva, ostaje nejasno koji su konkretni benefiti njihove akcije, kako za djecu, tako i za roditelje koji ih financiraju. Naš stav ostaje jasan: prevencija mora biti dostupna, redovita i sustavna, sportski pregledi moraju biti detaljniji. Držimo neophodnim donošenje pravilnika o obveznom sportskom pregledu koji bi uključivao UZV srca i ergometriju od najranije dobi, jer nijedno sportsko srce ne smije ostati nezaštićeno. Naš zadatak ostaje zaštita sportaša i za nas ne postoje prepreke i problemi, nego izazovi koje savladavamo na putu boljitka hrvatskih nogometaša. Tako će biti i u budućnosti – zaključio je Mario Jurić.

* Članak uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti.