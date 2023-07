Akteri jezive HNL utakmice za VL opisali detalje iz Zadra: 'Dok ne pobijedimo, nitko neće izaći živ'

U tv-prijenosu utakmice 2. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige Rudeš – Osijek komentator je spomenuo kako se samo jednom u povijesti Prve HNL dogodilo da je neka momčad preokrenula 0:3 u 4:3. Zbilo se to 13. lipnja 1992. godine u zadarskim Stanovima kada je Zadar u drugom poluvremenu preokrenuo 0:3 u pobjedu 4:3 protiv zaprešićkog Inkera. Spomenuto je u prijenosu kako su tada 'čak radili pištolji'.

Što se zaista dogodilo to 13. lipnja 1992. u Zadru – pronašli smo u arhivi Večernjeg lista. Prenosimo dijelove izvješća delegata spomenute utakmice Ivice Rukavine iz Osijeka – čiji citati doista zvuče nestvarno i zastrašujuće.

- Nakon što je glavni sudac Ivica Laptalo označio kraj poluvremena, igrači kreću k svlačionicama. U trenutku ulaska igrača u hodnik upravne zgrade, gostujuće igrače fizički napadaju civilne osobe, te spas i zaštitu traže bježeći natrag na teren. Intervenirao sam kod rukovoditelja osiguranja tražeći da se osigura neometan prolaz igračima i službenom osoblju... U hodnicima upravne zgrade nalazilo se oko 20 civilnih osoba, čije je ponašanje bilo izrazito agresivno, pa i nasilničko. Prednjačio je direktor NK Zadar Ante Jurjević Baja. Urlao je, psovao i vrijeđao, udarao šakama i nogama po vratima gostujuće momčadi, te u takvom 'raspoloženju' ulazio i izlazio iz sudačke kabine. U jednom trenutku uspio sam prići g. Jurjeviću u nakani da ga zamolim za korektno ponašanje i uspostavljanje reda, odnosno upozorim na mogući prekid utakmice. Urlajući je vikao: 'Pi*** vam materina. Sve ćemo vas pobiti. Odavde nitko živ ne izlazi dok ne pobijedimo'.

VEZANI ČLANCI:

- Sve što se događalo u hodnicima i prostorijama teško je opisati riječima, a još teže imenovati sve izgrednike. Osobno sam vidio da je predstavnik NK Inker udaren karate-udarcem u desnu lopaticu, da je šakom udaren gostujući igrač Josip Omrčen-Čeko, te da je napadnut trener NK Inker Ilija Lončarević. Pomoćni sudac Željko Bacinger izvijestio me da je Jurjević uperio u njega pištolj, te prijetio i vrijeđao suce najpogrdnijim riječima. U toj neopisivoj gužvi i galami, gdje se nisu birale riječi, udaralo se, pljuvalo i vrijeđalo najpogrdnijim riječima. Sudačka trojka uvjetovala je nastavak utakmice maksimalnom sigurnošću za sve sudionike. Osigurani brojnim kordonom policije igrači i suci izašli su na teren. Drugo poluvrijeme proteklo je u znaku dominacije domaćina koji igraju kao u transu i postižu četiri regularna pogotka... Na kraju još jednom naglašavam da je glavni podstrekač, udarač i pljuvač bio direktor NK Zadar Ante Jurjević Baja sa svojih desetak istomišljenika i razbijača – napisao je delegat Ivica Rukavina.

Pročitali smo izvatke toga izvješća spomenutome sucu Željku Bacingeru, danas 71-godišnjaku koji živi u Čakovcu. Pitali smo ga jesu li mu u Zadru doista prijetili pištoljem.

- Sve stoji kako je navedeno u izvješću. Da, svega je bilo tamo, mogu reći da mi je to sigurno bilo jedno od najneugodnijih iskustava u sudačkoj karijeri, uz neke na niželigaškim terenima. A pištolj? Čujte, bilo je to ratno vrijeme, pa je sve to bilo na neki način i normalno. Bilo je straha naravno, a najviše su se bojali igrači Inkera koji su u poluvremenu bježali iz svlačionica na teren – kazao je Bacinger i dodao:

- Mi smo na kraju sigurno napustili stadion i Zadar. Normalno, kad je Zadar pobijedio 4:3.

Inker je u prvom poluvremenu vodio 3:0 pogocima Perkovića u 12. i 43. minuti, te Omrčena-Čeke u 38., a preokret su režirali Mladen Vrsaljko (otac Šime Vrsaljka) u 46. minuti iz 11-erca, Alen Glavić u 60., Mate Šestan u 68. i Marin Galac u 77. minuti.

VEZANI ČLANCI:

Kako je iz perspektive trenera Inkera Ilije Lončarevića izgledao spomenuti incident?

- Makljaža je nastala u poluvremenu, kada smo išli prema svlačionicama. Tada su udarce dobili naši igrači Pavić i Perković, pa smo mi trčali da im zaštitimo, pa je nastala sveopća gužva. Napad na mene bio je samo verbalan – kazao nam je Lončarević.

Kako je došlo do preokreta u drugom poluvremenu?

- Tako što je najprije dosuđen 11-erac za Zadar koji nije postojao, potom sam iz igre morao izvaditi prvoga vratara Bronića, jer nam je drugi vratar Rumbak bio ozlijeđen, a Bronića sam želio sačuvati za finale Kupa. Osim toga, u Zadru smo igrali s kombiniranom momčadi, bez Kasumovića, Šorgića, Živkovića, Solde... - prisjeća se Lončarević.

13.08.2021., Zagreb - Tomislav Dasovic s gostima Josipom Simunicem, Nenadom Crnkom i Ilijom Loncarevicem na Vecernjem tv."nPhoto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

A zašto je uopće došlo do incidenta?

- Već prije te utakmice znalo se kako nitko neće ispasti iz lige, pa u rezultatskom smislu ona nije ništa značila ni nama, ni Zadru. Međutim, cijela agresija nastala je – navodno – zato što je u to vrijeme Zadar po svaku cijenu želio na ljestvici biti ispred Šibenika. I zato su nas željeli pobijediti – dodao je Lončarević.

VEZANI ČLANCI:

Za Zadar su 13. lipnja 1992. u Stanovima igrali: Šehić, Roglić, Galac, Balajić, Dadić, Vrsaljko, Rakić, Buterin (Pedić), Šestan, Bakarić (Budanović), Glavić, a za Inker: Bronić (Berc), Antolić, Pavić, Kučko, Joksović, Knez, Brlek, Perković, Omrčen-Čeko, Čalo, Miletić (Ćaleta).

U Hrvatskoj ligi u njezinoj prvoj sezoni 1992. godine nastupilo je 12 klubova. Prvak je bio Hajduk, Inker je osvojio Kup, Zadar je sezonu okončao na 10. mjestu, a posljednjeplasiran je bio Šibenik. Nitko nije ispao iz lige, pa je ona u sljedećoj sezoni bila proširena na 16 klubova.