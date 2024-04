Aco Petrović odgovorio proslavljenom Srbinu koji ga je kritizirao

Da je u pitanju prvi dan ovog mjeseca, možda bismo pomislili da je u pitanju prvotravanjska šala. No ovo je ipak vrlo ozbiljna i istinita informacija. Bez obzira na to što je govorio o trenerskom umirovljenju, Aleksandar Petrović (65) ponovo je postao izbornikom košarkaške reprezentacije Brazila koju je vodio od 2017. do 2021. godine.

Nakon što se dosadašnji izbornik Gustavom de Conti razišao s poslodavcem, predsjednik nacionalnog saveza Guy Peixoto nazvao je hrvatskog stručnjaka.

– Nisam ovo očekivao no njima se situacija iznenada zakomplicirala, a ja sam s predsjednikom bio u stalnom kontaktu, pa me ne čudi što me nazvao i ponudio mi suradnju. Zamolio me da pomognem i kod mene nije bilo velike dvojbe jer je to sustav kojeg poznajem i koji mi odgovara. Uostalom, riječ je o kratkotrajnom angažmanu za srpanjske olimpijske kvalifikacije i, eventualno, Olimpijske igre ako se na njih plasiramo. Razgovora što i kako dalje nije bilo. A meni odgovaraju ovi kratki i nabrijani angažmani. U ovoj životnoj dobi mi odgovaraju kratke dionice. Imao sam ja, proteklih mjeseci, i nekoliko ponuda od klubova, no u klupskoj košarci više se ne vidim pa ih nisam ozbiljno ni razmatrao – objasnio je Aco.

Aco ima naše veliko povjerenje

A vodeći čovjek Brazilskog košarkaškog saveza Guy Peixoto ovako je objasnio svoju odluku:

– Petrović ima naše veliko povjerenje. Znamo da će nas kvalitetno voditi u dvobojima protiv europskih reprezentacija.

A zgodna podudarnost je da je Acin prethodnik napravio plan priprema koji podrazumijeva boravak i u Hrvatskoj i dvije pripremne utakmice u Opatiji.

– Bit ćemo desetak dana u Hrvatskoj i odigrati pripremne utakmice s Poljskom i Hrvatskom, a hrvatski izbornik Sesar rekao mi je da je u planu i jedna zatvorena utakmica Hrvatske i Brazila. Potom odlazimo u Ljubljanu gdje igramo sa Slovenijom te putujemo u Letoniju na kvalifikacijski turnir.

A ondje Brazilce u podskupini čekaju Kamerunci i Crnogorci, ali u drugoj podskupini, i domaćini Letonci kao favoriti turnira.

– I pored sjajnih Letonaca, mi imamo svoje izglede. Koliki su, teško je reći. Uostalom, otvoreno je pitanje kako će Letonci inkorporirati Porzingisa.

Kad su u pitanju natjecanja s olimpijskim predznakom, Aco nije bez iskustava.

– U Barceloni 1992. bio sam pomoćnik hrvatskom izborniku Petru Skansiju. Godine 2016. bio sam hrvatski izbornik koji je prošao kvalifikacijski turnir i vodio reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Riju, a u Splitu 2021. vodio sam Brazil na olimpijskom kvalifikacijskom turniru kakav će biti i sada u Rigi.

Zgodna okolnost za novog (starog) brazilskog izbornika jest u tome što mu dvojica reprezentativaca igraju za beogradske klubove (Yago, Caboclo) pa je tijekom sezone i komunicirao s njima nevezano za ovu izborničku promjenu. Još dvojica dolaze nakratko u Beograd da bi igrali za klubove koji će nastupiti na završnom turniru Fibine Lige prvaka na kojem će nastupiti tri španjolska (Murcia, Unicaja, Tenerife) i jedan grčki klub (Peristeri).

– Od veterana ću razgovarati svakako s Vitorom Beniteom i s Marcelinhom Huertasom koji sa svojih 40 godina sjajno igra za Tenerife. Eto, nedavno je u jednoj utakmici briljirao s 15 koševa i 11 asistencija.

Dakle, nije nemoguće da Petrovića i Brazil vidimo i na Olimpijskim igrama u Parizu.

– Priča ima glavu i rep, a imat ću i dodatno stručno pojačanje u bivšem reprezentativcu i NBA igraču Tiagu Splitteru koji je sada pomoćni trener u Houston Rocketsima.

Kakav je sada Acin hodogram vezan uz reprezentativne obveze?

– Imena kandidata objavit ću preko Zooma 15. svibnja, a u Brazil ću tek u lipnju jer ćemo se ondje okupiti i odraditi prvih deset dana priprema. Nakon toga letimo za Hrvatsku.

Ne želi "rat" sa Slavnićem

Kad smo već kod Hrvatske, kako Aco kao njezin bivši izbornik vidi izglede nacionalne hrvatske vrste na kvalifikacijskom turniru u Grčkoj?

– Čini se da će Hrvatskoj u Ateni biti teže izboriti prolaz nego nama u Rigi. Turnir u Grčkoj je najteži jer, osim domaćina, tu su još i Slovenija i odlična Dominikanska Republika. Hrvatska je proteklo ljeto u Istanbulu imala vrlo kvalitetnu i izbalansiranu petorku, no postavlja se pitanje kako će funkcionirati pričuvne linije. Dončić i Antetokounmpo bit će supermotivirani, no ne treba zanemariti ni Novi Zeland jer to je reprezentacija koja igra s pet vanjskih igrača, što nama taktički ne odgovara.

Hoće li ovaj Acin angažman utjecati na realizaciju priprema za spektakularnu memorijalnu utakmicu za Acina brata Dražena?

– Ne bi trebalo. Ja sam i dalje u Zagrebu, a mi sada idemo u pripremnu glazuru. Pozivnice su napisane, potvrđeni su televizijski prijenos, hoteli, Arena.

Zoran Slavnić proziva ga da ga je zaboravio staviti na listu VIP uzvanika.

– Prvi put u životu ne znam što sam skrivio, ali shvatio sam da ne trebam ulaziti u polemiku. Nitko ne spori da je Moka Slavnić otkrio Dražena i pogurnuo ga u seniorsku momčad i Moka je na listi VIP gostiju i treba biti naš gost.