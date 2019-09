Aco: Moji Brazilci znaju da sam ja stalno na rubu

Premda je za njega ovo Svjetsko prvenstvo završilo prije nego za njegovu momčad (isključen je u 13. minuti utakmice sa SAD-om), u Brazilu nisu nezadovoljni sa učinkom svog hrvatskog izbornika Aleksandra Petrovića (60). Uostalom, to je potvrdio i direktor Brazilskog košarkaškog saveza Marcelo Souza kazavši:

- Mi računamo na Petrovića i u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

Odmah nakon ispadanja, Brazilci su se rastrčali kao rakova djeca. Jedni su krenuli put Brazila, drugi u SAD, treći u svoje europske klubove, jedan u Australiju a izbornik Petrović vratio se u svoju Hrvatsku pa nam je za svoje prve zagrebačke kavice kazao:

- Imam ugovor koji ističe u listopadu 2020. Svi mi u ovom poslu imamo neke kontrolne stanice, a moji poslodavci su mi rekli da je moje prolazno vrijeme zadovoljavajuće. U dva mjeseca odigrali smo 13 utakmica i dobili 10 pri čemu smo uspjeli pobijediti i Argentinu koja je, eto, polufinalist SP-a i koja igra iznimno kvalitetnu košarku. Nakon svega nije bilo niti reakcija od starijih igrača, bivših reprezentativaca koje novinari u takvim situacijama pronađu. Ni oni nisu kritizirali ni igrače niti mene već su bili zadovoljni s našim dosegom.

Acini šefovi očito su prešli i preko kiksa protiv Češke koji ih je posve udaljio od četvrtfinala.

- Zbog pet veterana mi smo relativno stara momčad, a imali smo jako malo vremena za pripremu te utakmice. Kasno smo završili utakmicu s Crnogorcima, ustali smo u pet ujutro i krenuli na put u drugi grad. Kada smo kasno popodne došli na trening vidio sam da su mi igrači umorni i da bi mi se mogao netko ozlijediti pa ga nismo odradili kao sve prijašnje treninge. Kada vidiš kako si primio prvih deset koševa, bez prave obrane, već u početnim minutama shvatiš da ti je momčad energetski prazna i kamo to vodi a to je za jednog trenera najgora situacija. Ja sam bio svjestan koliko su, na čelu sa dva metra visokim razigravačem Satoranskim, Česi opasni no to, u toj energetskoj praznini, očito nije došlo do glava mojih igrača. Već protiv Amerikanaca imali smo energetski dobru reakciju.

U toj utakmici Petrović je bio odveć energičan pa je isključen već u 13. minuti.

- Mi smo vjerovali da u toj utakmici imamo što tražiti, no nakon što nam nisu sudili nekoliko teških prekršaja, a Amerikanci su bili u bonusu, odlučio sam reagirati pa sam dobio prvu tehničku.

Je li kod druge, isključujuće, izgubio živce (ušao je na pola terena) ili je to bila igrana scena koja je trebala dodatno motivirani njegove igrače?

- Kad prvi pritisak na suce nije urodio plodom, ja sam sebe namjerno "isključio". Da završim utakmicu samo zato da bih se slikao sa Greggom Popovichem, da on mene potapše po ramenima i da mi veli da pozdravim prijatelja mu Nevena Spahiju, mene to nije zanimalo. Htio sam nešto učiniti što bi možda promijenilo kriterij suđenja i dovelo moju momčad u ravnopravniji položaj. Taj panamski sudac ne samo da nije sudio nesportsku na Varejaou nego niti prekršaj. Tog trenutaka sam vidio kamo to vodi. Pa Varejao je nakon utakmice imao 20 centimetara dug podljev na leđima, fauliran je na krvnički način.

Da li je prije utakmice pripremio svog pomoćnika da bi mogao voditi utakmicu?

- Premda ja u prve četiri utakmice nisam dobio niti jednu tehničku, oni znaju da sam ja stalno na rubu i na to su spremni.

Suđenje je, očito, bila slaba karika jednog dobro organiziranog Svjetskog prvenstva. Čini se da su mnogi od tih sudaca bili pod prejakim dojmom scene na kojoj su se iznenada našli.

- Kada vidite koliko je Kina uložila u infrastrukturu, kada shvatite da se takvih osam gradova i dvorana odnosno takva logistika nigdje ne može ponoviti, onda vam je žao da sve zapne na takvoj stvari. Neki suci kao da su pali s Marsa. Među 57 sudaca koji su došli na SP 15 je dobrih no to nije dovoljno da sve pokriju. Meni je to bila posljednja prilika da igram protiv Amerikanaca i protiv najboljeg trenera na svijetu, no loš je osjećaj kada izađeš na teren i osjetiš da u očima sudaca nemaš ravnopravan status.

Kakav je pak dojam na Acu ostavila košarka koju su igrali Amerikanci?

- To su sve vrhunski igrači, no to što su oni igrali na ovom SP-u, to je destrukcija košarkaške igre i onoga što ona jest. Ako se vratite godinu unatrag pronaći ćete kako Gregg Popovich govori da će ovo što se događa u NBA ligi unakaziti ljepotu košarke, da će se u našem sportu izgubiti igračke pozicije. No, na ovom natjecanju upravo je on pribjegao niskoj petorci. Štoviše, on je "small ball" još dodatno smanjio, išao je još radikalnije, pa je često igrao sa pet bekova i krila. Popovich je pragmatičan čovjek i shvatio je da ga jedino takvo što može odvesti do nečega no to mu protiv Francua nije pomoglo. Drago mi je da su ih Francuzi dobili jer bila je to borba i za košarkašku esenciju, da u košarkaškoj momčadi petica ima značajnu ulogu. Ja sam cijelo vrijeme navijao za momčadi koje imaju centre, koje spuštaju loptu na centre, koje su sačuvale pozicije četvorke i petice da nam se sport ne pretvori u street ball pet na pet. Jer, da je svjetskim prvakom postala momčad koja igra sa pet vanjskih igrača onda bi košarka izgubila svoju esenciju. Najviše bih volio gledati finale Argentine i Australije jer obje reprezentacije imaju sjajne bekove i centre. Užitak mi je gledati ova tri argentinska beka, posebno Campazza ali i to kako kod Australaca organiziraju igru jedan bek, Dellawedova, jedno krilo, Ingles, i jedan centar, Bogut.

Još prije SP-a, Petrović je ukazao na nešto što bi mogao biti problem kod velikih favorita Srba, a to je prenakrcanost vrsnim centrima.

- Ovo je Prvenstvo kojim dominiraju vanjski igrači, a Srbija je na SP došla sa četiri petice pri čemu, u današnjoj košarci, ni dva visoka ne mogu igrati istovremeno. Da bi zadovoljio sve centre minutama, srpski izbornik je Jokića gurnuo na četvorku, a on je u NBA ligi dominantan kao petica s koje pozicije i razigrava suigrače. Falila su im dva vanjska igrača, ozlijeđeni Teodosić i Milosavljević, a zavarali su se sa besprijekornim pripremnim utakmicama i pobjedama od 30-40 razlike na otvaranju Prvenstva. A ti se tako ne čeličiš. Španjolci su pak majstori toga. Mučili su se protiv Irana, Tunis su jedva dobili, no tako se dolazi do medalje, a ne razbijanjem nedoraslih suparnika.

Kao i niz drugih vrlo jakih reprezentacija (Srbija, Litva, Grčka, Italija, Kanada, Rusija, Turska, Njemačka, Slovenija ...) i Brazil će u kvalifikacije za olimpijske igre u kojima bi se trebala naći i Hrvatska. Imaju li Brazilci ideja da jednom od četiri turnira budu domaćini kao što se razmišlja u Hrvatskoj?

- Brazilski savez se nalazi u financijskoj rekonstrukciji a ja ne vidim načina kako da Hrvatska pronađe tri milijuna eura. Čak i ako država da financijsko jamstvo, ti tu nemaš nikakvo jamstvo da ćeš proći. S obzirom da će se mnogi NBA igrači odvazvati u svoje reprezentacije, jer svi će se htjeti boriti za Olimpijske igre, to će biti kreševo kakvo dosad nije viđeno i zato bih ja, da sam na Mršićevu mjestu, već sada krenuo u razgovore s našim najboljim igračima. Puno je tu pitanja na koja će Mršić morati tražiti odgovor kao što su to kako će se naši centri braniti od "pick and rolla", kako igrati bez klasičnog razigravača, hoće li Šarić biti na šuterskoj razini da kao četvorka širi reket, hoće li se neki mlađi playmaker uspjeti nametnuti svim tim NBA igračima. Ovo ljeto isplivao je taj Rogić no pitanje je kako će se on uklopiti u tu momčad. Uostalom, i nama se mnoge pozicije preklapaju. Istina je, mi imamo četiri odlična centra, ali samo jedan može biti na terenu. Tko pokuša igrati sa teretnom postavom taj bi mogao platiti ceh poput Srba.

Nažalost, Hrvatske u Kini nije niti bilo i mi smo mogli samo zavidjeti Poljacima, koji su nas eliminirali u kvalifikacijama, na ždrijebu kakav su imali i mogli smo samo zamišljati da je to, taj njihov četvrtfinale, trebao biti naš put.

- Ne možete na to gledati tako. Što se nas tiče to treba arhivirati jer ispred sebe Hrvatska ima opasniju stvar od predolimpijskog turnira. Izbornik Mršić će se susresti s problemima jer reprezentacije Turske, Nizozemske i Švedske nisu neozbiljne. I zato se ne smije svemu pristupiti kao ovim kvalifikacijama za SP. Ja vjerujem da će izbornik biti pametan i da će pozvati sve živo što mu može pomoći i da ćemo proći.

