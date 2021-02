Zrinka Cvitešić pohvalila se novim uspjehom: glumi uz bok oskarovcu

Hrvatska glumica Zrinka Cvitešić bilježi novi uspjeh u Americi. Kako su objavili u Amazonu , Zrinka će glumiti u njihovoj novoj seriji "The Power", uz oskarovca Tima Robinsa, Leslie Mann, Johna Leguizame, Eddieja Marsona i Roba Delaneyja.

Zrinka je i sama na Instagramu najavila novi projekt, objavivši fotografiju pokraj koje je napisala : "Gledam u novi projekt", a uz to i hashtagove "povratak prvoj ljubavi" i "Amazon".

Foto: Instagram

U "The Poweru" sve tinejdžerice na svijetu iznenada razvijaju moć da ljude udaraju električnom energijom po volji. Ta moć je nasljedna, urođena je i ne može im se oduzeti. Serija slijedi niz izvanrednih likova od Londona do Seattla, Nigerije do Moldavije, a nastala je po istoimenom bestselleru britanske spisateljice Naomie Alderman, a kojeg su već prozvali 'Sluškinjinom pričom za 21. stoljeće'.

Zrinka će glumiti Tatianu Moskalev, bivšu prvu damu Moldavije koja ubija svojeg supruga, preuzima vlast i pretvara državu u matrijarhalno carstvo Bessapara. Snimanje serije odgođeno je zbog epidemije koronavirusa, a počelo je krajem prošle godine u Kanadi. Premijera je najavljena za početak 2022. godine.

