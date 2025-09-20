Naši Portali
zanimljiva priča

Znate li kako se Severina zapravo trebala zvati? Mnogi je ne mogu zamisliti s ovim imenom

20.09.2025.
u 20:15

Iako je svi poznajemo kao Severinu Vučković, pjevačica se zapravo trebala zvati potpuno drugačije, a priču o tome kako je dobila ime svojedobno je podijelila i s medijima.

Kada kažemo Severina, svi znate na koga se misli. Pjevačica koja se krije iza ovog jedinstvenog imena mnogima na našem području vrlo je poznata. Njezina glazba, ali i stavovi kojima je predvodnica mnogima ističu se svakog dana. No, ono što možda mnogi ne znaju jest priča koja e krije iza njezinog imena.

Naime, iako je svi poznajemo kao Severinu Vučković, pjevačica se zapravo trebala zvati potpuno drugačije, a priču o tome kako je dobila ime svojedobno je podijelila i s medijima.

“Moje ime negdje znači strogost i pravda. Takva sam zaista. Tata mi je htio dati ime Nataša, ali mama je obožavala mog oca, a on se zvao Sever. Djed je davao imena djeci po stranama svijeta. Vjerovali ili ne. Imao je četiri sina – Sever, Jug, Istok, Zapad, a kći je bila Danica”, rekla je pjevačica jednom prilikom.
Severina
1/23

“Međutim moja baka to nije željela. Tako je onda moj otac dobio drugo krsno ime. Ipak je iz nepoznatog razloga zadržao ime Sever, a ja sam tako dobila ime Severina. Postojao je i susjed preko puta kuće koji se zvao Severin... Tako da... Ali ipak mislim da je zbog oca”, dodala je Severina svojedobno u srpskoj emisiji “AmiG show”.

Inače, pjevačica je u mladosti ostala bez oca Severa, a prema riječima njezine majke Ane, od njega je naslijedila karakter, ali i izgled.
Sever Vučković rodio se u Splitu gdje je upoznao Severininu majku Anu, koja je rodom iz Drniša. Sever je bio vozač kamiona u Elektrodalmaciji, a Ana je bila konobarica u mliječnom restoranu kraj starog Hajdukova igrališta.

