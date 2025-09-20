Znate li kako se Severina zapravo trebala zvati? Mnogi je ne mogu zamisliti s ovim imenom

Kada kažemo Severina, svi znate na koga se misli. Pjevačica koja se krije iza ovog jedinstvenog imena mnogima na našem području vrlo je poznata. Njezina glazba, ali i stavovi kojima je predvodnica mnogima ističu se svakog dana. No, ono što možda mnogi ne znaju jest priča koja e krije iza njezinog imena.

Naime, iako je svi poznajemo kao Severinu Vučković, pjevačica se zapravo trebala zvati potpuno drugačije, a priču o tome kako je dobila ime svojedobno je podijelila i s medijima.

“Moje ime negdje znači strogost i pravda. Takva sam zaista. Tata mi je htio dati ime Nataša, ali mama je obožavala mog oca, a on se zvao Sever. Djed je davao imena djeci po stranama svijeta. Vjerovali ili ne. Imao je četiri sina – Sever, Jug, Istok, Zapad, a kći je bila Danica”, rekla je pjevačica jednom prilikom.

“Međutim moja baka to nije željela. Tako je onda moj otac dobio drugo krsno ime. Ipak je iz nepoznatog razloga zadržao ime Sever, a ja sam tako dobila ime Severina. Postojao je i susjed preko puta kuće koji se zvao Severin... Tako da... Ali ipak mislim da je zbog oca”, dodala je Severina svojedobno u srpskoj emisiji “AmiG show”.

Inače, pjevačica je u mladosti ostala bez oca Severa, a prema riječima njezine majke Ane, od njega je naslijedila karakter, ali i izgled.

Sever Vučković rodio se u Splitu gdje je upoznao Severininu majku Anu, koja je rodom iz Drniša. Sever je bio vozač kamiona u Elektrodalmaciji, a Ana je bila konobarica u mliječnom restoranu kraj starog Hajdukova igrališta.