Životna prekretnica omiljenog glumca

Ozdžan Deniz jedan je od trenutačno najpopularnijih turskih glumaca, a gledatelji ga imaju priliku gledati u ulozi uspješnog biznismena Faruka u seriji ‘Istanbulska nevjesta’ na Novoj TV.

Ozdžan je odavno zarobio srca gledateljica, no neke stvari iz njegovog privatnog života do sada nisu bile toliko poznate našoj publici. Zbog slave se skinuo potpuno gol, a osim golišavim fotografijama u Turskoj se proslavio i svojom karijerom pjevača narodne glazbe.

Foto: Nova TV

- Jedno se vrijeme pojam pjevača narodne glazbe u široj javnosti doživljavao kao uvreda. Ja se nikada nisam osjećao iskompleksirano zato što pjevam narodnu glazbu. Neka me svatko zove kako želi – kaže Deniz. Prekretnica u njegovom životu bila je upravo netom spomenuta golišava scena iz serije ‘Tvoja ljubav šeta po planinama’. - U njoj sam s osobom s kojom ne bih smio biti i osjećam grižnju savjesti.

Potrčim prema potoku, on je gotovo presušio, ali sam odlučan u nakani da obavim ritualno pranje. Nejednom me obasja mjesečina i pod njezinim sjajem obavljam ritualno pranje. To je bila scena s vizualno visokosofisticiranom filmskom estetikom. I bio sam gol u njoj – prisjeća se glumac koji ne krije da ga je upravo spomenuta scena proslavila.

- Mogao bih reći da me ta scena proslavila. Htio sam učiniti nešto drukčije da se netko zapita što to zapravo ovaj mladić želi reći – istaknuo je glumac pa pojasnio na što je doista htio skrenuti time pozornost. -Skinuvši sve sa sebe htio sam reći da odlazim na novo putovanje i trudio sam se da netko tu scenu ne protumači na bezvezan način. Neću nikada zaboraviti, u vrijeme kada se serija prikazivala, imao sam koncert u Sydneyju. Nazvao sam u Tursku i pitao mogu li se vratiti. To je bio rizik. Nisam se vraćao nekoliko dana, a nakon toga stvari počele su se okretati u moju korist – priznaje glumac.

Svjestan je i da je sve moglo završiti tragično. - U Turskoj me poznaju kao pjevača narodne glazbe. Netko me iz Anatolije mogao kamenovati zbog te fotografije. Koji bi se pjevač narodne glazbe usudio takvo što učiniti? - pita se Deniz. Na ovakav potez odlučio se kako bi se probio na glumačku scenu. Okolnosti u njegovom dotadašnjem poslu bile su sve teže. - Morao sam premostiti taj zid koji se ispriječio na mom putu. Nisam bio bolji od kolega koji su se utrkivali u istoj stazi. Zapravo, uopće nisam bio dobar. U tim trikovima postojali su mnogo bolji od mene, nisam imao šanse za opstanak – iskreno priznaje glumac. U središtu svijeta narodne glazbe u Turskoj je tada bio Ibrahim Tatlises.

Danas slavni glumac pohađao je njegovu školu, no i sam priznaje kako nije bio dobar učenik. - Stilom i načinom života nisam se mogao prilagoditi ljudima koji pjevaju narodnu glazbu. Štoviše, u toj sam sredini bio posve nevidljiv. Sve mi je izgledalo iskrivljeno. Pokušavao sam pjevati kao oni, ali naprosto nije išlo, nisam imao to u sebi. Zato sam se morao prebaciti u druge staze – otkriva Deniz. Probijanje u svijetu filma išlo je znatno brže, no unatoč uspjehu na filmskom planu Ozdžan su smetale kritike onih koji su mu govorili da je zaboravio svoju glazbu. - Glazba je moj svijet, ona je nešto što me čini kakvim jesam i koju živim u punoj brzini. Ali istina je. Zahvaljujući filmu, postao sam prepoznatljivo ime – svjestan je glumac.

Njegova publika bila je uvjerena da se zbog promjene umjetničkog smjera i sam promijenio, no on to negira. Često je, kaže, na takve konstatacije znao odgovarati rečenicom da nije majmun koji je postao civilizirani čovjek. - Nisam prošao takvu radikalnu promjenu. Ako u Turskoj radite posao s najvećom disciplinom, prihvatit će vas kakvim jeste. Ako moji koncerti i dalje nastave biti krcati – istaknula je turska zvijezda. No, kad je u pitanju privatni život čini se da Ozdžan ne cvjetaju ruže. Prije nešto manje od godinu dana oženio je 20-godina mlađu Fejzu Deniz koja je nedugo nakon toga na svijet donijela njihovo prvo dijete. Ovih dana turski mediji raspisali su se o bračnim problemima slavnog glumca koji je navodno već predao papire za razvod.

Iako o trenutnoj situaciji ne želi govoriti, na spomen prve ljubavi Ozdžan ne štedi riječi. - Moja prva ljubav bila je plesačica koja je radila u noćnom lokalu. Njezino se ime doznalo puno godina nakon što se sve dogodilo i počele su besmislene priče oko svega. To se povlačilo po novinama. Ogadila su mi se sjećanja koja su mi dotada bila lijepa, da se tako izrazim. U odnosima sa ženama tipični sam horoskopski bik. Dodir mi je jako važan. Mogu održavati vezu na daljinu, ali trenutak u kojem se ostvari ta ljubavna kemija između mene i neke osobe nezamisliva je ljubavna moć – istaknuo je glumac.

Svojedobno su turskim tabloidima kružile i glasine da je Ozdžan homoseksualac, no on te tvrdnje oštro negira. - Svaki put kada bih pokušao odgovoriti na to pitanje, ta bi se tema napuhala do suludih razmjera. Je li takvo što moguće dokazati? To su prazne priče. Osim toga, riječ je o osjetljivoj temi koja je kao medalja s dvije strane. Trebao bih odgovoriti na način koji neće uvrijediti gay zajednicu a da pritom ne zapadnem u mačističke priče. Evo, da zadovoljim sve, mogu samo reći da nisam homoseksualac. Treba vam li više od toga? - odgovara turski zavodnik koji smatra da glasine kreću od onih koji mu ne mogu oprostiti uspjeh. - To je stvar uspjeha. Upecate veliku ribu, a druge ribe koje nemaju svoga posla počnu nagrizati vaše postignuće prije nego što ste imali priliku uživati u njemu. Vama u ruci ostane samo riblja kost. Zato sam se naviknuo na kritike – slikovito pojašnjava Deniz.

A njegov uspjeh krenuo je s talk showom Hulje Avšar, zatim s golišavom scenom i posljednje s popularnim serijalom Konak Asmali. - Ja sada kročim stazom u kojoj se mogu više izraziti i postati uspješniji – ističe.

Paralelno s uspjehom mijenjao se i njegov stil odijevanja. Prije, kaže, nije imao novaca za odjeću, a sada je sretan što si može priuštiti sve što želi. Pa i zanimljive modne detalje s kojima nerijetko privlači pozornost. Tako je primjerice na koncertu Merdžan Dede stigao s crnom beretkom. - Moj ukus u odijevanju uvijek je odgovarao okolini u kojoj se nalazim. Kad je već spomenuta beretka, recimo, na promociji serije Konak Asmali u Americi, došao sam s obrijanom glavom. U Americi se ljudi odijevaju jako opušteno, ne zamaraju se time tko što nosi. Da imam hrabrosti, nosio bih i naušnicu, ali Turska nije spremna za moju naušnicu – kroz smijeh zaključuje glumac.

