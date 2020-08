Život genija iz Smiljana i dalje intrigira mnoge

Nikola Tesla nepovratno je postao dio svjetske pop-kulture. Ako je to ikada i prestao biti, iako je bilo onih nekoliko desetljeća kada smo ga ovdje štovali mi pitajući se zna li svijet što mu je taj čovjek donio.

U dvije je godine genij iz Smiljana dobio čak dva hollywoodska filma koja prilično točno opisuju najvažnije trenutke izumiteljeva života. Nakon “Rata struja” koji je bio jedan od posljednjih filmova iz produkcije Harveyja Weinsteina, svijetlo dana ugledao je i “Tesla” Michaela Almereyde koji od danas kreće u kino distribuciju, a u domaća kina trebao bi stići u studenom. Ni jedan ni drugi film ne donose nešto novo i nepoznato o Nikoli Tesli. Što je i razumljivo jer nema što o Tesli već nije napisano i objavljeno, otkriveno. Mi ovdje zadovoljni smo što ga je Hollywood tako prigrlio, no nismo presretni izvedbama.

Raskošnija produkcija "Rata struja" prikazala je ključne događaje vezane za nadmetanje u primatu dvojice velikih izumitelja i investitora, Edisona i Westinghousea, u primatu izmjenične ili istosmjerne struje. U kojem je pobijedio treći genij, Nikola Tesla. Velika imena, Michael Shannon, Benedict Cumberbatch te Nicholas Hoult kao Tesla teško su mogla dati više dinamike priči koju je i tako dosta teško staviti na ekran. Almereyda u "Tesli" pokušava teoretizirati što bi se dogodilo da je Tesla ipak ostao kod Edisona (glumi ga Kyle MacLachlan), da je Edison kasnije priznao svoju pogrešku, da Tesla nije inzistirao na svojoj ideji struje za svakoga, a onda se bavi okončanjem Tesline karijere što je činjenično napravio njegov najveći investitor J. P. Morgan s čijom je kćeri Anne Tesla imao prilično prisan odnos.

U filmu je zbog toga Morgan negativac veći i od Edisona. Almereyda se, kao i mnogi, oduševio idejom automobila Tesla, ima onih koji doista Elonu Musku pripisuju oživljavanje uspomene na Teslu na globalnom nivou, njegov izlazak iz kakvih newageovskih sfera u mainstream. No, unatoč tome što Teslu u ovom filmu tumači Ethan Hawke, Almereyda također nije napravio osobit posao. I on se susreo sa sličnim problemom u kojem je teško o Tesli objaviti, prikazati nešto što se do sada negdje već nije pojavilo, a pri tome učiniti gledljivim široj publici. Tako je film, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Sundance Film Festivalu ostao u neovisnoj distribuciji, dobio prilično niske ocjene te će ostati tek djelićem cijelog Tesla kulta koji danas kruži svijetom što se čak dosta štosno naznačava Anneinim guglanjem imena glavnih likova priče. Ponajviše zbog pokušaja da se izumitelju da neki drugačiji život, pomakne ga se u neke duhovnije sfere, pa tako Hawke kao Tesla na kraju filma pjeva "Everybody wants to rule the world", iako nije sasvim jasna poruka te scene.

Je li to njegova poruka onima koji su na njegovim izumima dobro zaradili, a on sam ostao iznad toga, umrijevši ipak u bijedi? Ili naprosto pokušaj da se puno puta ispričanu priču učini nešto drugačijom. Kako god, nije pomoglo, iako je Hawke kao Tesla mogao biti i "električniji" a svakako bismo i mi, da netko ovdje uopće o Tesli razmišlja na takav način, mogli na neki način iskoristiti činjenicu da našeg izumitelja tumači netko takvog imena. Možda bi bilo bolje da se Almereyda u cijelosti koncentrirao na odnos Tesle i Anne Morgan kroz koji se priča filma i odvija. Odnos Nikole Tesle prema ženama i dalje je predmetom rasprave, kći prebogatog bankara J. P. Morgana navodno je u njega bila strašno zaljubljena, no ti osjećaji, prema svemu što se zna, nisu bili uzvraćani. Eve Hewson dobro tumači Anne pri čemu joj redatelj daje kut Teslina insajdera, no koji također nije uspio prikupiti sve djeliće mozaika tog velikog genija. Doista, eto ideje, usudili bismo se reći, prikažite nam Teslu u njegovo najsjajnije doba, u newyorškom jet-setu, na večerama u najskupljim restoranima, kada su se najmoćniji otimali za njegovo društvo, neka ljudi znaju da je Tesla prije svega bio - velika faca.