Zijah Sokolović o borbi s koronom: 'Za jednu noć promijenila se svakodnevica. Nosite maske!'

Glumac Zijah Sokolović pušten je iz bolnice gdje se proteklih 15 dana liječio od koronavirusa. U priopćenju za medije ispričao da je bio na infektivnom odjelu i intenzivnoj njezi te je zamolio sve da nose maske i čuvaju se. Zahvalio se svima koji su na bilo koji način iskazali brigu i interes za njegovo zdravstveno stanje.

- Za jednu noć promijenila se svakodnevica. Prošao sam infektivnu kliniku, intenzivnu njegu i smješten sam u bolnicu. Tu sam proveo 15 dana. Jučer sam otpušten iz bolnice, trenutno sam u kućnoj izolaciji, kazao je Sokolović i zahvalio se osoblju beogradske bolnice dr. Dragiša Mišović kao i "požrtvovanim i veselim medicinskim sestrama" za koje je rekao da su suvremeni robovi današnjice.

- Sada razmišljam, šta sam nepovratno izgubio koronom, šta sam zagubio, a mogu povratiti i što sve trebam ponovno naći , a da ne zaboravim. Molim vas, nosite maske. Do kazališta, do predstave, do glumca", zaključio je glumac.

Podsjetimo, Sokolović je prije dvije godina na Brijunima odigrao svoju legendarnu monodramu “Glumac je... glumac je... je glumac”, koja je tada slavila nevjerojatnih 40 godina neprekidnog igranja i te iste godine je obilježio svojih 50 godina na glumačkoj sceni i tada nam je u razgovoru rekao:

- U kazalištu, u životu glumca, ne postoji vrijeme kroz koje se može ostarjeti. Glumci ne stare! Pero Kvrgić nikad nije ostario. Glumac u jednoj predstavi može igrati lik koji ima 80 godina, a u sljedećem trenutku ili u drugom činu, taj isti lik s 30 godina. Kako bi bilo lijepo kad bi se to moglo i u stvarnom životu. Ali, eto, može se samo u kazalištu i u glumi. A glumac, doduše, s vremenom malo teže pamti tekst, ponekad i u kazalištu nešto mora biti i teško.