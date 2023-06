Žanamari se pohvalila nikad bujnijim dekolteom pa zaintrigirala: 'Tko je bio sa mnom?'

Pjevačica Žanamari Perčić (41) nalazi se u Splitu, a s pratiteljima je podijelila atraktivnu fotografiju s večere. Na njoj pjevačica pozira za stolom u crnom uskom korzetu koji joj je istaknuo nikad bujniji dekolte, a u ruci je držala čašu.

"Vruća večera u Boileru. Opsjednuta sam s ovim mjestom. Tko mi je bio pratnja?", zaintrigirano je upitala pratitelje. No, sama je dala odgovor označivši u objavi prijateljicu i dizajnericu Katarinu Smolčić.

"Opa", komentirala joj je Nives Celzijus. "Ja trebam izlazak s tobom", napisala joj je zatim Neda Parmać.

Žanamari u posljednje vrijeme ne izlazi iz teretane, a svoju liniju dovela je do savršenstva zahvaljujući tjelovježbi.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

Inače, Žanamari na Instagramu pravi više gotovo 200 tisuća ljudi, a s pratiteljima često dijeli fotografije iz teretane ili u oskudnim odjevnim kombinacijama.

