VIDEO Radnik supermarketa upoznao princa Charlesa pa pao u nesvijest

Princ Charles i supruga Camila posjetili su distribucijski centar za supermarket u britanskom Bristolu kako bi zahvalili radnicima za njihov rad i trud tijekom pandemije.

No, situacija koja se tamo dogodila sve je iznenadila. Naime, jedan od radnika tog supermarketa onesvijestio se prilikom susreta s princem Charlesom.

Kada je princ Charles došao do ulaza u supermarket, stao je porazgovarati s radnikom no ovaj se odmah počeo ljuljati, a zatim je i pao na pod.

Thankfully he recovered quickly!



Highly unusual moment as a supermarket worker faints when meeting Prince Charles!#PrinceCharles #Bristol #RoyalFamily pic.twitter.com/mEGdTSGNv8