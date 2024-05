VIDEO Nina Badrić stala nasred ulice i zaplesala za Baby Lasagnu: 'Rim Tim Tagi Dim!'

Iako večeras ima svoj nastup u Zadru, pjevačica Nina Badrić svim će srcem navijati za našeg Baby Lasagnu koji nastupa 23. u finalu Eurosonga u Švedskoj. - It's meow or never. Večeras iz Zadra svim srcem uz našeg Baby Lasagnu. Pobjeda nikad bliža. Sretno, gou, gou, Baby - napisala je Nina u opisu objave na društvenoj mreži Instagram.

Već dobro poznati "Rim Tim Tagi Dim" ples zaplesala je nasred ulice, dok je nosila dugu plavu haljinu i plave cipele. Ranije je video podrške objavila i Severina, koja je zaplesala na pozornici i mahala s tabletićem. - Ovo će biti dobra noć za Baby Lasagnu.

FOTO Ovako izgledaju kledionice uoči finala Eurovizije!

- Predosjećam i navijam iz Osla gdje imam nastup - napisala je Severina na svom Instagram profilu pa dodala: - Go baby, go, do pobjede.