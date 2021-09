Video ima preko milijun pregleda! Voditeljice morale napustiti studio usred emisije: Ovdje se nešto događa

Američke voditeljice showa The View, Ana Navarro i Sunny Hostin zasigurno nisu očekivale da će im dan na poslu završiti kao tema svih portala. Naime, usred emisije morale su napustiti studio jer su testovi koje su napravile netom prije pokazali da su pozitivne na koronavirus.

"Vas dvije morat ćete izaći na trenutak", kazala im je osoba koja je bila iza kamera.

Voditeljice su odmah poslušno ustale sa svojih stolaca, no vidjelo se da su potpuno zbunjene.

U studio im je, inače trebala doći američka potpredsjednica Kamala Harris, a iako su voditeljice bile cijepljene s obje doze, morale su napustiti studio prije njezina dolaska.

BREAKING: Sunny and Ana have been asked to leave the ABC studio because they tested positive for COVID.#TheView pic.twitter.com/DMIYrjHjid