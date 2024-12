Vesna iz 'Ljubav je na selu' ovim je potezom dala naslutiti da je spremna na sljedeći korak u vezi s Ivom

Ljubav Vesne i farmera Ive iz dana u dan sve je snažnija, a za njihovu vezu natjecatelji showa "Ljubav je na selu" saznali su na finalnom okupljanju kada je farmer sve prisutne iznenadio velikom novosti. „U međuvremenu sam našao pravu ljubav!“ otkrio je tada Ivo i prišao Vesni, kandidatkinji sa Željkove farme. Ubrzo je i Vesna na svom Facebook profilu objavila da su zajedno i da više nema što skrivati, a ovih blagdana Vesna je poslala i poruku svojim bivšim konkurenticama.

- Za sve zlobnice i zlobnike, zajedno smo Ivo Obreza i ja, našu sreću ne može nitko pokvariti s ničim, a tu imam i moje zaleđe, jednu osobu koja nikome neće isto tako dozvoliti da stane između nas, a sada ću otkriti nešto ovim njegovim damama ,koje ne mogu nazvat damama, jer Milena je teška manipulatorica, Katica cendravica, Tamara da Bog sačuva, sve vrijeme vašeg snimanja ja sam bila u vašoj neposrednoj blizini, samo 200 m od vas, prodao vam je priču da radi ujutro, evo koliko ste ispale sve jadne i naivne, a on bio sa mnom, zato ako se budete prijavljivale ponovo imajte oči i na stražnjici otvorene, jer da ne bi taj farmer bio negdje s nekom a vi naivno vjerovale, ne možete mene za...at koliko ja mogu vas - napisala je Vesna na Facebooku.

Za ove blagdane je podijelila i fotografiju na kojoj je s Ivom te je napisala: Sretan i blagoslovljen Božić svim ljudima dobre volje žele Ivo i Vesna Obreza. Nakon što je svom imenu dodala i partnerovo prezime dala je naslutiti kako je njihova veza ozbiljna. Nakon showa Vesna je ispričala kako je Ivo muškarac njezinih snova te se namjerava potruditi oko veze s njim. - Svidio mi se od samoga početka i žao mi je što nisam došla na njegovu farmu jer bismo onda imali bolju komunikaciju, bolje se upoznali. No, evo on se javio pa smo krenuli u neke razgovore i poruke pa evo desilo se što se desilo. Želim da to opstane i da bude 'treća sreća' - rekla je nedavno za RTL.

