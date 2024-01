Veliki napredak! Martin je u showu izgubio skoro 50 kg, objavio slike na kojima se vidi koliko se promijenio

Televizijski ekvivalent Oscara

Dodijeljeni Emmyji! Serije 'Nasljeđe' i 'The Bear' potpuno dominirale ove godine

"Nasljeđe" je završilo prošle godine nakon četiri sezone. Ta serija, koja je Emmy odnijela i 2020. i 2022. uspjela je pobijediti "The Last of Us" i "Bijeli lotos".