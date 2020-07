Već godinama ljubi kolegu s estrade, a sada je otkrila i tajnu njihova uspjeha: 'Imamo jedno pravilo'

Nika Turković (25) mlada je pjevačica koju je šira javnost upoznala još prije 16 godina, kada nas je predstavljala na dječjem Eurosongu. Kao najmlađa natjecateljica te godine osvojila je izvrsno treće mjesto. Nakon toga nastupala je na brojnim eventima i u TV emisijama u Hrvatskoj i svijetu, a zatim se posvetila školovanju. Poslije diplome u Engleskoj vratila se pjevanju i dosad izdala četiri singla, a posljednji “Gledaj me” pojavio se prije nekoliko dana. Njime šalje poruku snažnim ženama da je zajedništvo to što ih ohrabruje.

– O toj temi već dulje želim razgovarati, budući da sam oduvijek velika feministica i smatram da se žene trebaju držati zajedno. Sada više nego ikada. Napisala sam pjesmu kao i svojevrsni poticaj samoj sebi, za promjene, za ljubav prema sebi i za hrabrost, kazala nam je Nika koja u potpunosti podupire pokret #metoo, te misli da bi se o tome trebalo više razgovarati jer su jedino tako moguće promjene.

– Osobno iz dana u dana težim tome da postanem snažnija, da širim zajedništvo, hrabrost i dobru energiju jer mislim da su upravo snažne žene i žene koje podržavaju jedna drugu najimpresivnije i najjače, kaže pjevačica koja i u novom spotu pružila poseban vizualni doživljaj.

– Oduvijek sam bila velika zaljubljenica u modu i estetiku, pa mi taj dio nije nimalo stran. Smatram da je vizualni identitet izuzetno bitan kako bi objedinio bilo kakvu umjetničku, a posebno glazbenu priču, stoga tome posvećujem dosta vremena, ali iskrena sam prema sebi. Inspiriram se apsolutno svime; arhitekturom, modom, kulturama diljem svijeta, glazbenicima i ostalim umjetnicima, putovanjima... Niz je beskrajan. Iz svega u životu crpim inspiraciju i pretačem ju u svoje razmišljanje i rad na sebi – veli Nika koju su veći počeli uspoređivati s Billie Eilish, trenutačno najvećom zvijezdom mlađe generacije.

– Laska mi ta usporedba, iako ja ne vidim toliku sličnost. Svakako, imam puno uzora i glazbenih inspiracija u koje bih svrstala Banks, Oh Wonder, Finneasa, Johna Mayera, Tove Lo, Saru Bareilles, kao i Billie Eilish, kaže Nika koja je u stabilnoj vezi s kolegom Matijom Cvekom. Upravo joj je on i pomogao u pisanju teksta za novu pjesmu.

– Imamo pravilo da privatni život odvajamo od poslovnog, tako da bismo pri tome htjeli i ostati. To ne znači da si ‘iza kulisa’ ne pomažemo u svakom aspektu života, pa tako i u glazbenoj karijeri, no u ovom trenutku ne planiramo suradnju u tom obliku, kazala je pjevačica.

Svestrana Nika, osim glazbene, gradi i karijeru marketinškog stručnjaka budući da je zaposlena u jednoj agenciji.

– Trenutačno radim u kreativnoj agenciji i bavim se isključivo vizualima, kreativnim konceptima i u tome uživam. Ne bih to nazvala karijerom, jer se na duge staze vidim samo i isključivo u glazbi, no kao mlada glazbenica razumijem proces i razumijem da trebam potezati na sve strane da bih to mogla na ovaj način raditi. Mislim da je dobra organizacija i razmišljanje o višem cilju ključ svega.

Nastup na dječjem Eurosongu i danas rado pamti, prvenstveno zato što joj je otvorio vrata glazbene karijere.

– Pamtim ga po tome što mi je zbilja pokazao da je moj san možda moguć. Uvijek sam htjela pjevati, uvijek sam htjela biti na pozornici, uvijek sam htjela da ljudi sa mnom pjevaju moje pjesme – i taj mi se san se upravo tamo ostvario! Nakon toga se zapravo i rodilo moje razmišljanje o potencijalnoj glazbenoj karijeri kao životnom putu te ću upravo na tom uspjehu zauvijek biti zahvalna.

Kako sam do tada u školi bila dosta tiha curica koja je ‘samo lijepo pjevala’, nakon pobjede na dječjoj Euroviziji dobila sam jednu dozu samopouzdanja i tad su me svi primijetili, pa čak i dečko koji mi se tad sviđao. Mislim da mi je to tad zaista bio vrhunac života, bila sam jako ponosna na sebe i bila sam si jako važna. Mislim da sam cijelo samopouzdanje u životu i potrošila u tom periodu života, smije se Nika.

Glazbenu akademiju u Londonu upisala je zato što u Hrvatskoj tada nije bilo takve škole. O Londonu ima samo riječi hvale.

– Upisala sam studij songwritinga moderne glazbe i mogu reći da sam jako sretna što sam upravo tada odabrala baš taj grad i taj fakultet jer sam u tom procesu naučila najviše o sebi i o glazbi. Obožavam London i uvijek će mi biti najdraži grad na svijetu – način života, kultura, glazbena scena, arhitektura, hrana, moda; tamo je sve po mom ukusu i zbilja mislim da je život tamo ponajprije edukativan, posebno za nekoga tko se bavi umjetnošću -– veli pjevačica koju na Instagramu prati 15 tisuća ljudi, s kojima često razgovara o svakodnevnim problemima.

– Rekla bih da sam ponajprije glazbenica, a onda sve drugo što dolazi s time. Uvijek kažem da influencer znači biti netko tko utječe i dok god je taj utjecaj pozitivan, rado ću biti influencer. Sa svojim pratiteljima razgovaram stalno, jer smatram ih prijateljima i ljudima zbog kojih mogu raditi ono što želim. Najviše razgovaramo o glazbi, modi, dizajnu, kozmetici; imam pretežno žensku publiku pa s njom i dijelim interese, kazala nam je mlada pjevačica kojoj pokraj svih obaveza i ne ostaje puno slobodnog vremena.

– Svoje slobodno vrijeme provodim družeći se s voljenim ljudima i psom, sviruckajući i gledajući serije i filmova. Obožavam serije, pa mi pravi pravcati odmor znači ležanje na kauču i uživanje u omiljenoj seriji.