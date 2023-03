Urednik 'Dnevnice': 'Rambo je licemjeran! Ne valja mu naša emisija, a valja mu pipkati djevojke'

Na Facebook stranici emisije "Dnevnica" oglasio se autor i urednik Vladan Otašević, koji je reagirao na priopćenje Ramba Amadeusa o svemu što se događalo na snimanju emisije koja je završila optužbom da je slavni Crnogorac seksualno napastovao voditeljicu i producenticu emisije. Poznatog glazbenika nazvao je malicioznim i optužio za lažno moraliziranje.

- Kao prvo jako sam razočaran njegovom izjavom. Iskreno sam očekivao da će se ispričati, pokajati i time pokazati da je makar nešto ostalo od 'svjetskog mega cara'. Ovako, odlučio je da se proba 'izvaditi' brigom o obitelji kojoj pomaže. Licemjerno! On se navodno zabrinuo da će ta obitelj biti stigmatizirana, a to njemu 'nije cool' i ne odgovara njegovom senzibilitetu i sl. I to kao nije znao. Ponavljam, licemjerno! I neistinito - započeo je Otašević.

- Gospodin Pušić je jedini akter za ovih osam godina koji je s nama išao na pripremu emisije. Prvi put smo se sreli u prostorijama Vodovoda i kanalizacije Herceg Novi gdje smo mu priopćili sve detalje pripremajući se za snimanje. Ispoštovali sve njegove zahtjeve i prenemaganja o kojima ne mogu pričati jer, kao što sam mu i sutradan u telefonskom razgovoru rekao, moram štititi i njega od njega. Kad malo razmislim on je jako sretan čovjek jer s ove strane nema ljude koji su skloni intrigama, tračevima i sl., i koji bi zloupotrijebili bilo što kroz emisiju. Ne mora brinuti. Ali razumijemo njegovu brigu. Da se vratim na povijest naše emisije. Za sedam i pol godina koliko postojimo nismo mogli pročitati i uvidjeti ništa osim hvalospjeva emisiji koja je generirala pomoć od preko milijun eura ugroženim obiteljima. I onda se dogodi Rambo. I Amadeus. I veli to ne valja. Ali valja štipkati i pipkati djevojke!? - istaknuo je urednik.

- Za ovih nepunih osam sezona nijedna obitelj kojoj smo pomagali nije se požalila na stigmu, niti da su imali bilo kakav problem nakon emisije. Naprotiv. Nijedan akter nije zažalio što je sudjelovao. Gospodin Pušić je jedini. Ali zanimljivo, zažalio je tek nakon nekoliko dana, a na kraju snimanja je izjavio da mu je bilo jako zabavno i da je uživao i zahvalio se što je bio dio ove priče - rekao je Otašević i poručio da "siromaštvo nije sramota".

- Gotovo svakodnevno u svim medijima u Crnoj Gori i regiji imamo priče o obiteljima ili pojedincima koji teško žive, emisijama i ljudima koji im pomažu, a nitko ih ne naziva lažnim moralistima, kako je g. Pušić ocijenio našeg kolegu i emisiju. Na jumbo plakatima su slike djece kojoj se pomaže SMS porukama, na internetu vidimo i videa, fotografije i komentare o brojnim obiteljima kojima je pomoć svakodnevno potrebna. I nikome ne smeta. Činjenica je da onaj tko pomaže želi znati kome je ta pomoć usmjerena. A mi kao produkcija imamo obvezu transparentno pokazati gdje je završio svaki cent doniran u emisiji. Tako je bilo i bit će jer drugačije ne želimo. I još jedno pitanje. Hoće li ikada itko saznati za nečiji problem, za teške životne uvjete, ponekad i na rubu fizičke egzistencije, ako nema medija koji to prikazuju? Kada će se netko sjetiti pomoći nekome, koliko puta će ti isti ljudi koji izražavaju "brigu" proći pored nekoga tko nema ni za obrok i samo nastaviti bez osvrtanja. I onda davati moralne lekcije na mrežama. Znate li da je obitelj kojoj se godinama pomagalo u Herceg Novom na ivici?

Gotovo je potpuno socijalno isključena. Samo humani pojedinci ponekad obrate pažnju na njih. Znate li da su im životi u opasnosti? A znate li da oni i mnogi drugi inzistiraju da se o tome javno govori? Vjerujem da to rijetko tko zna. I vjerojatno ne bi saznao da nije bilo ove emisije i novinara koji se žele baviti tim problemima. I još nešto. Odlazak obitelji nije samo priča o njima, već i priča o poznanstvu i mogućem prijateljstvu javne osobe s onim ljudima koji najčešće žive na gradskoj i društvenoj margini, zaboravljeni i u nevolji. Koliko god je važno pomoći toj obitelji, jednako je važno taj jedan dan njihovog života učiniti sretnim susretom s nekim koga vole, poštuju, ali znaju samo s televizije ili weba. To je također značajan dio ove priče.

Možda to nekome nije bitno, ali ima ljudi kojima to puno znači. I pozivam sve one koji iz tko zna kojih razloga loše govore o predstavi da je pogledaju prvi. A ova epizoda s Antonijem Pušićem je lijepa, emotivna, zabavna, poučna... Nema razloga da se ne emitira. To što je Antonije pokazao da je jednim dijelom svoje ličnosti Rambo ne znači da ne treba vidjeti i onaj dio u kojem je Amadeus. I što je najvažnije. Za sve koji su zlonamjerni, emisija će imati štošta za objasniti - zaključio je Otašević.

